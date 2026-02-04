Golf, è la settimana del WM Phoenix Open. Scheffler a caccia del 2º titolo stagionale

PGA Tour di ritorno, come ogni anno in questa stagione, sui fairway del TPC Scottsdale per il WM Phoenix Open, uno dei tornei più seguiti su tutto il globo. A difendere il titolo sarà il belga Thomas Detry che qui, l’anno scorso, vinse con un score totale di -24 davanti a Michael Kim e Daniel Berger con ben 7 colpi di vantaggio.

Tanti, naturalmente, i volti noti che prenderanno parte all’evento in Arizona. A partire da Ben Griffin e Scottie Scheffler passando per Jordan Spieth, Wyndham Clark, Xander Schauffele, Collin Morikawa e Hideki Matsuyama. Saranno presenti sul tee della 1 anche Brooks Koepka, vincitore dell’evento nel 2015 e nel 2022 e ormai rientrato sul PGA Tour dopo la parentesi durata qualche anno sul LIV Golf, e Rickie Fowler, che qui vinse nel 2019.

Da non sottovalutare la presenza del norvegese Viktor Hovland, che ha bisogno di ritrovare il suo swing, e del finlandese Sami Valimaki. Ottimo palcoscenico, invece, per Keita Nakajima e Kristoffer Reitan, arrivati direttamente dal Dp World Tour e pronti a dimostrare di poter rimanere sul più importante circuito golfistico mondiale insieme al cinese Hatong Li, già protagonista nelle scorse settimane raccogliendo due 18esime posizioni tra il Farmers Insurance Open e il The American Express.

Il n.1 del mondo Scottie Scheffler si presenta in Arizona avendo vinto già nel 2022 e nel 2023 e con un titolo in stagione su una gara disputata, il The American Express.