Freestyle oggi in tv, Olimpiadi 2026: orari qualificazioni slopestyle, streaming, italiani in gara

Oggi sabato 7 febbraio incominciano le gare di sci freestyle alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: sarà la località di Livigno (in provincia di Sondrio) a ospitare gli eventi dello sport che metteranno in palio il maggior numero di titoli dell’intera rassegna a cinque cerchi (ben quindici, spalmati in sette specialità). Ad aprire le danze saranno le qualificazioni dello slopestyle, che determineranno gli ammessi alle finali che assegneranno le medaglie.

LA DIRETTA LIVE DELLE QUALIFICAZIONI DI SLOPESTYLE FEMMINILE DALLE 10.30

Ad aprire le danze saranno le donne (prima manche alle ore 10.30 e seconda alle ore 11.35), mentre nel pomeriggio toccherà agli uomini (primo atto alle ore 14.00 e secondo alle ore 15.05). L’Italia non riabbraccerà l’attesa Flora Tabanelli, la Campionessa del Mondo di Big Air e detentrice della Coppa del Mondo di park&pipe: la fuoriclasse emiliana ha recuperato dall’infortunio rimediato a novembre, ma non si metterà in gioco in questa disciplina e attenderà il Big Air per inseguire una medaglia.

A rappresentare il movimento tricolore sul fronte femminile ci sarà la giovane promessa Maria Gasslitter, che ha debuttato in Coppa del Mondo soltanto in questa stagione e ha già raggiunto una finale. Tra gli uomini, invece, ci sarà spazio per Miro Tabanelli: il fratello di Flora punta a raggiungere l’atto conclusivo, dove avrà poi tutte le carte in regola per cercare di fare saltare il banco.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle gare di sci freestyle oggi (sabato 7 febbraio) alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Le partite degli azzurri saranno trasmesse in diretta tv su Rai 2 o RaiSportHD, in alternanza con altri eventi; in diretta streaming su Rai Play (in alternanza con altri eventi), Discovery Plus, DAZN, HBO Max; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA LO SCI FREESTYLE OGGI ALLE OLIMPIADI

Sabato 7 febbraio

10.30 Slopestyle femminile a Livigno (Italia), qualificazioni (prima manche) – Diretta tv su Rai2 (solo la prima parte)

11.35 Slopestyle femminile a Livigno (Italia), qualificazioni (seconda manche) – Diretta tv su RaiSport

14.00 Slopestyle maschile a Livigno (Italia), qualificazioni (prima manche)

15.05 Slopestyle maschile a Livigno (Italia), qualificazioni (seconda manche)

PROGRAMMA SCI FREESTYLE: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai2 e RaiSportHD

Diretta streaming: Rai Play, in alternanza con altri eventi (la programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport); Eurosport 1, Discovery Plus, DAZN, HBO Max per le qualifiche femminili; Discovery Plus e HBO Max per le qualifiche maschili.

Diretta testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA SCI FREESTYLE OLIMPIADI OGGI

Sabato 7 febbraio

10.30 Slopestyle femminile, qualificazioni (prima manche): Maria Gasslitter

11.35 Slopestyle femminile, qualificazioni (seconda manche): Maria Gasslitter

14.00 Slopestyle maschile, qualificazioni (prima manche): Miro Tabanelli

15.05 Slopestyle maschile, qualificazioni (seconda manche): Miro Tabanelli