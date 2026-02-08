Federico Riva frantuma il record italiano dei 1500! Grande staffilata nel World Indoor Tour

Federico Riva ha firmato il record italiano dei 1500 metri al coperto, rendendosi protagonista di una splendida azione sulla pista di Karlsruhe (Germania), sede di una tappa del World Indoor Tour (livello gold, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica in sala). L’azzurro si è prodigato in un bel forcing negli ultimi due giri, ha recuperato il ritardo nei confronti del francese Azeddine Habz e ha chiuso al secondo posto con il tempo di 3:33.94 alle spalle del transalpino (3:33.36).

Il romano ha migliorato di quasi due secondi il precedente primato nazionale (3:35.63 di Ossama Meslek datato 2024), confermandosi su ottimi livelli dopo gli eccellenti progressi della passata annata agonistica, culminata con il settimo posto sulla distanza ai Mondiali outdoor e il record italiano del miglio all’aperto (3:48.11). Splendido debutto stagionale per il 25enne, che in questa specialità aveva un personale di 3:36.74 e che ora è entrato in una nuova dimensione.

Oltre alla bella vittoria di Larissa Iapichino nel salto in lungo con la misura di 6.84 metri, si registra anche la buona prova di Filippo Randazzo sui 60 metri: quinto posto in 6.63, stesso crono siglato in batteria. A imporsi nella velocità è stato il camerunense Emmanuel Eseme (6.53), mentre i risultati tecnici di maggior rilievo sono firmati dall’ucraina Yaroslava Mahuchikh (2.01 nel salto in alto) e dalla britannica Georgia Hunter-Bell (4:00.04 sui 1500 metri, miglior prestazione mondiale stagionale).