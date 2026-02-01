Ciclismo
Europei ciclismo su pista 2026 oggi in tv: orari 1° febbraio, streaming, italiani in gara
Tutto pronto per la prima giornata dei Campionati Europei di ciclismo su pista 2026. A Konya, in Turchia, si apre oggi la rassegna continentale che metterà in palio i nuovi titoli continentali e si concluderà il 5 febbraio. Tante le specialità previste in un programma già folto dal day-1. Proverà a dire la sua anche l’Italia con una squadra che presenta elementi nuovi e più esperti.
LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI CICLISMO SU PISTA ALLE 11.00 E ALLE 17.00
Ritorneranno infatti in gara in questi giorni Simone Consonni, Letizia Paternoster ed Elisa Balsamo, tre delle più importanti pedine del Bel Paese, assenti ai Mondiali 2025. Non è tra i 20 convocati Filippo Ganna, che continuerà la sua preparazione per la stagione su strada. Oggi, come detto, la competizione si aprirà con due sessioni; in quella pomeridiana verranno assegnati i primi quattro titoli europei.
La mattinata si aprirà infatti con le qualificazioni del Team Sprint e del Team Pursuit maschili e femminili, prove in cui l’Italia potrà dire sicuramente la sua. Proprio in serata ci saranno le finali del Team Sprint e gli ultimi atti della Scratch Race femminile e della come sempre attesa prova Eliminazione tra gli uomini.
PROGRAMMA EUROPEI CICLISMO SU PISTA OGGI
Domenica 1 febbraio
Ore 11.00
Uomini Eliminazione Qualificazioni
Velocità a Squadre Donne Qualificazioni
Velocità a Squadre Uomini Qualificazioni
Inseguimento a Squadre Donne Qualificazioni
Inseguimento a Squadre Uomini Qualificazioni
Ore 17.00
Donne Team Sprint (Primo turno)
Uomini Team Sprint (Primo turno)
Donne Scratch Race Finale
Uomini Eliminazione Finale
Donne Velocità a squadre Sprint Finali
Uomini Velocità a squadre Finali
ITALIANI IN GARA
Donne Velocità a squadre – VECE Miriam, TREVISAN Siria, CENCI Matilde
Uomini Velocità a squadre – BIANCHI Matteo, PREDOMO Mattia, MINUTA Stefano
Donne Inseguimento a squadre – BALSAMO Elisa, PATERNOSTER Letizia, VENTURELLI Federica, SANARINI Linda
Uomini Inseguimento a squadre – LAMON Francesco, GRIMOD Etienne, FAVERO Renato, GALLI Niccolò
Donne Scratch Race – BAIMA Anita
DOVE VEDERE GLI EUROPEI DI CICLISMO SU PISTA IN TV E STREAMING:
Diretta tv: non prevista
Diretta streaming: RaiPlay Sport 1 dalle 16.55, Discovery Plus, Eurosport 2, DAZN
Diretta Live testuale: OA Sport