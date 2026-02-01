Europei ciclismo su pista 2026 oggi in tv: orari 1° febbraio, streaming, italiani in gara

Tutto pronto per la prima giornata dei Campionati Europei di ciclismo su pista 2026. A Konya, in Turchia, si apre oggi la rassegna continentale che metterà in palio i nuovi titoli continentali e si concluderà il 5 febbraio. Tante le specialità previste in un programma già folto dal day-1. Proverà a dire la sua anche l’Italia con una squadra che presenta elementi nuovi e più esperti.

LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI CICLISMO SU PISTA ALLE 11.00 E ALLE 17.00

Ritorneranno infatti in gara in questi giorni Simone Consonni, Letizia Paternoster ed Elisa Balsamo, tre delle più importanti pedine del Bel Paese, assenti ai Mondiali 2025. Non è tra i 20 convocati Filippo Ganna, che continuerà la sua preparazione per la stagione su strada. Oggi, come detto, la competizione si aprirà con due sessioni; in quella pomeridiana verranno assegnati i primi quattro titoli europei.

La mattinata si aprirà infatti con le qualificazioni del Team Sprint e del Team Pursuit maschili e femminili, prove in cui l’Italia potrà dire sicuramente la sua. Proprio in serata ci saranno le finali del Team Sprint e gli ultimi atti della Scratch Race femminile e della come sempre attesa prova Eliminazione tra gli uomini.

PROGRAMMA EUROPEI CICLISMO SU PISTA OGGI

Domenica 1 febbraio

Ore 11.00

Uomini Eliminazione Qualificazioni

Velocità a Squadre Donne Qualificazioni

Velocità a Squadre Uomini Qualificazioni

Inseguimento a Squadre Donne Qualificazioni

Inseguimento a Squadre Uomini Qualificazioni

Ore 17.00

Donne Team Sprint (Primo turno)

Uomini Team Sprint (Primo turno)

Donne Scratch Race Finale

Uomini Eliminazione Finale

Donne Velocità a squadre Sprint Finali

Uomini Velocità a squadre Finali

ITALIANI IN GARA

Donne Velocità a squadre – VECE Miriam, TREVISAN Siria, CENCI Matilde

Uomini Velocità a squadre – BIANCHI Matteo, PREDOMO Mattia, MINUTA Stefano

Donne Inseguimento a squadre – BALSAMO Elisa, PATERNOSTER Letizia, VENTURELLI Federica, SANARINI Linda

Uomini Inseguimento a squadre – LAMON Francesco, GRIMOD Etienne, FAVERO Renato, GALLI Niccolò

Donne Scratch Race – BAIMA Anita

DOVE VEDERE GLI EUROPEI DI CICLISMO SU PISTA IN TV E STREAMING:

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: RaiPlay Sport 1 dalle 16.55, Discovery Plus, Eurosport 2, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport