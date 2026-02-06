Dove vedere in tv Verona-Perugia, Coppa Italia volley 2026: orario semifinale, tv, streaming

La seconda semifinale di Coppa Italia, sabato 7 febbraio alle 18.00 all’Unipol Arena, concentra in un’unica sfida il meglio espresso finora dalla Superlega. A Casalecchio si affrontano Sir Susa Vim Perugia e Rana Verona, ovvero prima e seconda forza del campionato, separate da pochi punti e accomunate da un rendimento di altissimo profilo. Un confronto che va oltre il valore del singolo match e che mette in palio supremazia, ambizione e continuità.

Perugia si presenta all’appuntamento forte di 17 vittorie in 19 partite e di una leadership costruita su profondità, qualità e solidità mentale. La formazione guidata da Lorenzetti punta all’ottava finale di Coppa Italia e può alimentare il sogno della quinta vittoria, dopo aver già sollevato il trofeo quattro volte negli ultimi nove anni. Un eventuale successo avrebbe inoltre un peso specifico importante, perché rappresenterebbe il secondo titolo stagionale dopo il recente trionfo nel Mondiale per Club, confermando una continuità vincente ormai strutturata ai massimi livelli.

Le risposte più recenti del campo rafforzano le certezze umbre. Il successo per 3-1 a Padova ha messo in luce una Perugia capace di gestire i momenti complessi e di accelerare quando necessario. Ben Tara e Plotnytskyi hanno garantito continuità offensiva, mentre la regia di Giannelli, premiato MVP, ha assicurato ordine, lucidità e letture precise. Dettagli che diventano decisivi in una gara secca, dove l’equilibrio rischia di restare in bilico fino agli ultimi palloni.

Verona, però, non parte certo battuta. I veneti occupano il secondo posto con 45 punti, frutto di 16 vittorie, e arrivano alla semifinale con un obiettivo chiaro: centrare la seconda finale consecutiva di Coppa Italia. Quella dello scorso anno, la prima nella storia del club, persa contro Civitanova, rappresenta oggi un’esperienza formativa da trasformare in valore aggiunto. Il recente 0-3 interno contro Civitanova ha lasciato qualche scoria, ma anche indicazioni utili: Keita e Mozic restano i cardini offensivi, mentre la squadra di Soli dovrà trovare maggiore continuità in ricezione e dal centro per reggere l’impatto con Perugia. La classifica fotografa un duello al vertice: 50 punti Perugia, 45 Verona, distanze ridotte e rendimento simile. In Coppa Italia, però, i numeri contano fino a un certo punto. A fare la differenza saranno coraggio, gestione dei dettagli e capacità di esaltarsi nell’istante decisivo. Perugia per ribadire il proprio status, Verona per provare a spingersi oltre e scrivere un nuovo capitolo della propria crescita.

Il fischio d’inizio è in programma all’Unipol Arena di Bologna sabato 7 febbraio con inizio alle 18.00. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Raisport Hd, mentre è prevista la diretta streaming su Rai Play e su VBTV (volleyballworld.com). OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra Sir Susa Vim Perugia e Rana Verona.

