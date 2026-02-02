Dove vedere in tv Italia-Olanda, Europei pallanuoto femminile 2026: orario semifinale, programma, streaming

Mercoledì 4 febbraio (ore 20:15 italiane), la Nazionale italiana di pallanuoto femminile è attesa a un impegno non semplice, affrontando la semifinale degli Europei 2026 a Funchal (Portogallo) l’Olanda. Un confronto complicato per le ragazze allenate da Carlo Silipo, al cospetto della formazione detentrice del titolo.

Il Setterosa si è guadagnato quest’opportunità grazie alla convincente vittoria per 24-5 contro la Francia. Un match a senso unico in cui le azzurre hanno espresso a più riprese la propria superiorità, coi cinque gol di Ranalli e le triplette di Bettini, Papi e Tabani. Una reazione dopo il pesante ko contro la Grecia.

Chiaramente, servirà una super prestazione contro i Paesi Bassi, tra le favorite alla vigilia per il successo finale. La formazione “arancione” si è presentata ai nastri di partenza del torneo con un gruppo rinnovato e ringiovanito: le sorelle Rogge e Maxine Schaap della Sis Roma sono il collante di esperienza che ha cercato un po’ di trascinare il resto della squadra. La formazione di Silipo, quindi, dovrà fare attenzione.

Per il match tra Italia e Olanda, partita valida per le semifinali degli Europei senior 2026 di pallanuoto femminile, la diretta tv sarà prevista su Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà a cura di Rai Play ed Eurovision Sport, infine la Diretta Live testuale sarà fruibile su OA Sport.

ITALIA-OLANDA SEMIFINALE EUROPEI PALLANUOTO FEMMINILE

Mercoledì 4 febbraio (orari italiani)

Ore 20.15 Italia vs Olanda – Diretta tv su Rai Sport HD

