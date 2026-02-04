Dove vedere in tv Italia-Grecia, Europei pallanuoto femminile 2026: orario 3°-4° posto, programma, streaming

Giovedì 5 febbraio (ore 18:15 italiane), la Nazionale italiana di pallanuoto femminile è attesa a un impegno non semplice, affrontando la finale per il 3° e 4° posto degli Europei 2026 a Funchal (Portogallo) la Grecia. Un confronto complicato per le ragazze allenate da Carlo Silipo, al cospetto della formazione che ha vinto il titolo mondiale a Singapore l’anno scorso.

In semifinale, il Setterosa è stato piegato dalle campionesse in carica dell’Olanda, vittoriose sul punteggio di 8-4. Le azzurre non sono riuscite ad arginare le rivali, specialmente dal punto di vista fisico, e non hanno potuto fare altro che prendere atto della sconfitta. Un ko frutto anche della poca efficacia in superiorità numerica, considerando i sei attacchi su otto che non hanno portato alla realizzazione.

Ci sarà da affrontare le elleniche, detentrici anche della World Cup e battute 12-11 ai rigori dalla Ungheria nell’altra semifinale. Come ad Eindhoven 2024, le due formazioni si ritroveranno per contendersi il terzo posto continentale. Due anni fa la spuntarono le greche col punteggio di 7-6. Da dire che le due selezioni si sono già incrociate nella fase a gironi di questo torneo e la Grecia si è imposta nettamente 15-10.

Per il match tra Italia e Grecia, partita valida per la finale 3°/4° posto degli Europei senior 2026 di pallanuoto femminile, la diretta tv sarà prevista su Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà a cura di Rai Play ed Eurovision Sport.

