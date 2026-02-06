Curling, Gran Bretagna e USA proseguono il cammino netto alle Olimpiadi. L’Italia aggancia il Canada, Svezia travolta

Sul ghiaccio di Cortina d’Ampezzo prosegue il torneo di curling doppio misto che ha animato le prime tre giornate delle Olimpiadi Invernali 2026 alla vigilia della Cerimonia d’Apertura, che andrà in scena stasera a partire dalle ore 20.00. Nel pomeriggio odierno l’Italia ha sconfitto l’Estonia per 6-4 e ha conquistato la terza vittoria, agganciando il Canada (a riposo) al terzo posto nella classifica generale: la lotta per l’accesso alle semifinali, riservate alle prime quattro classificate del round robin aperto a dieci squadre, si è infiammata ed entrerà nel vivo nel corso del fine settimana.

La Gran Bretagna ha travolto la Corea del Sud con un perentorio 8-2 e ha così difeso la propria imbattibilità nella rassegna a cinque cerchi, confermandosi al comando con cinque vittorie all’attivo: Jennifer Dodds e Bruce Mouat hanno preso il largo nei primi due end (3-0), poi hanno marcato due punti nel quarto parziale e hanno addirittura strappato la mano in regime di power-play, chiudendo nei fatti i conti in un incontro disputato a senso unico e mai stato in discussione:

Anche gli USA proseguono il proprio cammino netto: gli invitti americani hanno soppiantato la Cechia con un netto 8-1, tornando negli spogliatori dopo appena sei end. Cory Thiesse e Korey Dropkin hanno strappato l’hammer a Julie Zelingrova e Vit Chabicovsky nelle prime tre frazioni (1-3-1), gestendo senza patemi il power-play chiamato dagli avversari a metà partita e andando poi a blindare il successo al ritorno sul ghiaccio dopo l’intervallo.

L’Italia e il Canada sono terzi con una vittoria di margine sulla Svizzera (a riposo) e la Svezia, che è stata travolta dalla Norvegia con un perentorio 9-0 (addirittura sei mani rubate di fila!). Di seguito il quadro dettagliati dei risultati di oggi pomeriggio nel torneo di curling doppio misto e la classifica generale alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

RISULTATI CURLING OLIMPIADI 2026 OGGI

USA vs Cechia 8-1

Norvegia vs Svezia 9-0

Gran Bretagna vs Corea del Sud 8-2

Italia vs Estonia 6-4

CLASSIFICA CURLING DOPPIO MISTO OLIMPIADI 2026

1. Gran Bretagna 5 vittorie (5 partite disputate)

2. USA 4 vittorie (4 partite disputate)

3. Canada 3 vittorie (4 partite disputate)

3. Italia 3 vittorie (4 partite disputate)

5. Svizzera 2 vittorie (4 partite disputate)

6. Svezia 2 vittorie (5 partite disputate)

7. Estonia 1 vittoria (4 partite disputate)

7. Norvegia 1 vittoria (4 partite disputate)

9. Cechia 0 vittorie (4 partite disputate)

9. Corea del Sud 0 vittorie (4 partite disputate)