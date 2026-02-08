Biathlon
A che ora il biathlon oggi in tv, Olimpiadi 2026: programma staffetta mista, streaming, pettorali di partenza
Oggi, domenica 8 febbraio, sulle nevi di Anterselva prenderà il via l’avventura del biathlon in queste Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. In terra altoatesina le attese non mancano e il via alle danze sarà dato dalla staffetta mista. Due uomini e due donne si alterneranno in pista per dare il loro contribuito e massimizzare la propria prestazione.
LA DIRETTA LIVE DELLA STAFFETTA MISTA DI BIATHLON DALLE 14.05
Tra le fila azzurre si vuol fare bene. Il quartetto formato da Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi ha qualità ed esperienza per ambire al massimo possibile. Il gareggiare poi davanti al proprio pubblico sarà un’ulteriore motivazione per i biathleti nostrani a dare quel qualcosa in più.
L’Italia, però, dovrà guardarsi sicuramente dalla forza di Francia e Svezia. La compagine transalpina, probabilmente, è la vera favorita per l’oro in quanto ha tra le proprie fila i due leader attuali di Coppa del Mondo, ovvero Eric Perrot e Lou Jeanmonnot. Inoltre, Julia Simon e Quentin Fillon Maillet sono assai affidabili in un contesto di staffetta. In casa svedese, Sebastian Samuelsson e Hanna Oeberg saranno le punte di diamante della formazione svedese.
La diretta tv della staffetta mista del biathlon, valida per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, sarà fruibile dalle 14.50 su Rai2, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Eurosport1 e DAZN, Discovery Plus, HBO Max, e dalle 14.50 su Rai Play, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport.
A CHE ORA IL BIATHLON OGGI ALLE OLIMPIADI
Domenica 8 febbraio
Ore 14.05 staffetta mista Anterselva (Italia) – Diretta tv su Rai2 dalle 14.15
PROGRAMMA BIATHLON: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING
Diretta tv: su Rai2 dalle 14.15
Diretta streaming: Eurosport1 e DAZN, Discovery Plus, HBO Max, dalle 14.50 su Rai Play.
Diretta Live testuale: OA Sport.
PETTORALI DI PARTENZA STAFFETTA MISTA BIATHLON OLIMPIADI 2026
1 FRA – France 1
1-1 r PERROT Eric M
1-2 g FILLON MAILLET Quentin M
1-3 y JEANMONNOT Lou F
1-4 b SIMON Julia F
2 ITA – Italy
2-1 r GIACOMEL Tommaso M
2-2 g HOFER Lukas M
2-3 y WIERER Dorothea F
2-4 b VITTOZZI Lisa F
3 CZE – Czechia
3-1 r HORNIG Vitezslav M
3-2 g KRCMAR Michal M
3-3 y VOBORNIKOVA Tereza F
3-4 b DAVIDOVA Marketa F
4 NOR – Norway 2
4-1 r ULDAL Martin M
4-2 g CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad M
4-3 y KNOTTEN Karoline Offigstad F
4-4 b KIRKEEIDE Maren F
5 USA – United States of America
5-1 r GERMAIN Maxime M
5-2 g WRIGHT Campbell M
5-3 y IRWIN Deedra F
5-4 b FREED Margie F
6 SWE – Sweden
6-1 r SAMUELSSON Sebastian M
6-2 g PONSILUOMA Martin M
6-3 y MAGNUSSON Anna F
6-4 b OEBERG Hanna F
7 FIN – Finland 3
7-1 r HIIDENSALO Olli M
7-2 g SEPPALA Tero M
7-3 y HAMALAINEN Inka F
7-4 b MINKKINEN Suvi F
8 AUT – Austria
8-1 r UNTERWEGER Dominic M
8-2 g EDER Simon M
8-3 y GANDLER Anna F
8-4 b HAUSER Lisa Theresa F
9 GER – Germany
9-1 r STRELOW Justus M
9-2 g NAWRATH Philipp M
9-3 y VOIGT Vanessa F
9-4 b PREUSS Franziska F
10 SLO – Slovenia 4
10-1 r VIDMAR Anton M
10-2 g PLANKO Lovro M
10-3 y REPINC Lena F
10-4 b KLEMENCIC Polona F
11 SVK – Slovakia
11-1 r BORGULA Jakub M
11-2 g ADAMOV Simon M
11-3 y BATOVSKA FIALKOVA Paulina F
11-4 b KUZMINA Anastasiya F
12 SUI – Switzerland
12-1 r STALDER Sebastian M
12-2 g HARTWEG Niklas M
12-3 y MEIER Lea F
12-4 b BASERGA Amy F
13 POL – Poland 5
13-1 r BADACZ Konrad M
13-2 g GUNKA Jan M
13-3 y ZUK Kamila F
13-4 b SIDOROWICZ Natalia F
14 UKR – Ukraine
14-1 r PIDRUCHNYI Dmytro M
14-2 g MANDZYN Vitalii M
14-3 y HORODNA Olena F
14-4 b MERKUSHYNA Oleksandra F
15 EST – Estonia
15-1 r ZAHKNA Rene M
15-2 g SIIMER Kristo M
15-3 y KUELM Susan F
15-4 b ERMITS Regina F
16 CAN – Canada 6
16-1 r RUNNALLS Adam M
16-2 g FLEMING Jasper M
16-3 y PARADIS Pascale F
16-4 b MOSER Nadia F
17 LAT – Latvia
17-1 r RASTORGUJEVS Andrejs M
17-2 g BIRKENTALS Renars M
17-3 y BENDIKA Baiba F
17-4 b VOLFA Estere F
18 LTU – Lithuania
18-1 r STROLIA Vytautas M
18-2 g CIGAK Nikita M
18-3 y TRAUBAITE Judita F
18-4 b ZHURAUSKAITE Lidiia F
19 KAZ – Kazakhstan 7
19-1 r KIREYEV Vladislav M
19-2 g DYUSSENOV Asset M
19-3 y GENEVA Milana F
19-4 b RAKISHEVA Aisha F
20 BEL – Belgium
20-1 r CLAUDE Florent M
20-2 g LANGER Thierry M
20-3 y LIE Lotte F
20-4 b CLOETENS Maya F
21 BUL – Bulgaria
21-1 r TODEV Blagoy M
21-2 g ILIEV Vladimir M
21-3 y HRISTOVA Lora F
21-4 b TODOROVA Milena F