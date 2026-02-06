Atletica
Atletica oggi in tv, World Indoor Tour Madrid 2026: orari, programma, streaming, italiani in gara
Tutto pronto al Centro Deportivo Municipal Gallur di Madrid per la quarta tappa stagionale di livello Gold del World Indoor Tour 2026 di atletica. La capitale spagnola ospita il secondo meeting europeo del massimo circuito internazionale al coperto, dopo i due appuntamenti statunitensi (Boston e New York) e la recente riunione di Ostrava.
Nadia Battocletti comincia il percorso di avvicinamento verso i Mondiali in sala di Torun (20-22 febbraio) e si appresta ad affrontare il suo primo test agonistico indoor dell’anno, cimentandosi però sulla distanza dei 1500 metri proprio come l’altra azzurra Ludovica Cavalli. Attesi a Madrid anche altri quattro italiani: Lorenzo Simonelli nei 60 ostacoli, Eloisa Coiro negli 800 metri, Elisa Di Lazzaro e Giada Carmassi nei 60hs.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, gli italiani in gara, il palinsesto tv e streaming del meeting di Madrid, quarta tappa Gold stagionale del World Indoor Tour di atletica. L’evento verrà trasmesso dalle ore 19.15 alle 21.15 in diretta tv su Sky Sport Arena; in diretta streaming su Sky Go e NOW; in diretta live testuale su OA Sport.
CALENDARIO WORLD INDOOR TOUR MADRID OGGI
Venerdì 6 febbraio
19.05 60 ostacoli (maschile), batterie
19.18 Getto del peso (maschile)
19.24 60 ostacoli (femminile), batterie
19.38 60 metri (maschile), batterie
19.53 Salto in alto (femminile)
20.06 Salto in lungo (femminile)
20.08 3000 metri (maschile)
20.23 1500 metri (femminile)
20.33 60 ostacoli (maschile), finale
20.40 60 ostacoli (femminile), finale
20.50 60 metri (maschile), finale
20.56 800 metri (femminile)
21.03 400 metri (femminile)
21.10 1000 metri (maschile)
PROGRAMMA WORLD INDOOR TOUR MADRID OGGI: COME VEDERLO IN TV E STREAMING
Diretta tv: Sky Sport Arena, dalle 19.15 alle 21.15.
Diretta streaming: dalle 19.15 alle 21.15 su Sky Go e NOW.
Diretta Live testuale: OA Sport.
ITALIANI IN GARA WORLD INDOOR TOUR MADRID
60 ostacoli (maschile): Lorenzo Simonelli.
60 ostacoli (femminile): Elisa Di Lazzaro e Giada Carmassi.
1500 metri (femminile): Nadia Battocletti e Ludovica Cavalli.
800 metri (femminile): Eloisa Coiro.