WTA Brisbane 2026: Sabalenka ok all’esordio, Muchova si salva dal rischio Tomljanovic

Concluso il novero della prima metà dei secondi turni al WTA 500 di Brisbane, il torneo che riveste maggiore importanza in questa fase della stazione per quel che riguarda il complessivo di maschile e femminile, eccettuando il caso sui generis della United Cup. Al via oggi parecchie big, ma sono poche le sorprese che si verificano.

O meglio, a verificarsene è una sola: l’uscita di Jelena Ostapenko, con la lettone che così ha perso 3 degli ultimi 4 confronti con la rumena Sorana Cirstea. Sarà dunque la classe 1990 di Bucarest la seconda avversaria di Aryna Sabalenka, considerato che la bielorussa ha disposto facilmente della spagnola Cristina Bucsa.

Per il resto, ci saranno tutti confronti di livello decisamente alto. Sono però in due a rischiare parecchio. Soprattutto, il rischio capita in mano a Karolina Muchova: la ceca se la vede con un’ispirata Ajla Tomljanovic, ma l’australiana, dopo aver vinto il primo set e aver annullato tre match point, non riesce a piazzare lo spunto finale e deve così lasciar strada.

Fa fatica anche Paula Badosa: per la spagnola primo set poco ispirato con l’altra ceca Marie Bouzkova, ma i giri salgono pian piano e arriva la rimonta. Shnaider-Keys, Rybakina-Badosa e Alexandrova-Kenin gli ottavi in arrivo. domani altri esordi di peso (Anisimova, Andreeva e Pegula).

RISULTATI WTA BRISBANE 2026 OGGI

Sabalenka [1]-Bucsa (ESP) 6-0 6-1

Cirstea (ROU)-Ostapenko (LAT) [14] 6-2 7-6(5)

Shnaider [12]-Potapova (AUT) 6-1 6-3

Keys (USA) [5]-Kessler (USA) 6-4 6-3

Rybakina (KAZ) [3]-Zhang (CHN) [Q] 6-3 7-5

Badosa (ESP) [15]-Bouzkova (CZE) 6-7(4) 6-4 6-2

Muchova (CZE) [11]-Tomljanovic (AUS) [WC] 4-6 6-1 7-6(5)

Alexandrova [7]-Kenin (USA) 7-6(2) 6-3