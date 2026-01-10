WTA Brisbane 2026: Sabalenka-Kostyuk la prima finale 500 dell’anno

La numero 1 del mondo contro una giocatrice che, finalmente, sta mettendo a fuoco il concetto di sbocciare nel tennis che conta, quello delle big. Sarà Aryna Sabalenka contro Marta Kostyuk nella prima finale a livello di WTA 500 del 2026, quella di Brisbane.

La bielorussa deve comunque impegnarsi in maniera piuttosto importante al di là del punteggio, 6-3 6-4, per battere la ceca Karolina Muchova. Il break iniziale è immediato, però, da parte di Sabalenka, che da 0-40 si fa recuperare, concretizzando comunque ai vantaggi. E non si volta più indietro, chiudendo per 6-3 alla terza chance. Ci sono game più lunghi e lottati nel secondo parziale, con opportunità sia per l’una che per l’altra, ma alla fine sono decisivi gli ultimi due giochi, con il break ottenuto nel nono gioco dalla bielorussa, e il decimo, in cui la ceca cede al quarto match point e dopo aver mancato due palle del 5-5.

L’ucraina, invece, semplicemente non si ferma e continua a mostrare la propria forma anche a Jessica Pegula, eliminando l’americana numero 6 del mondo con un perentorio 6-0 6-3. Dominato il primo set, con 16 dei primi 18 punti vinti da Kostyuk e gli ultimi due che finiscono ai vantaggi, ma che vanno comunque dalla sua parte. Il parziale sembra continuare inarrestabile e arriva a nove giochi di fila, poi finalmente Pegula riesce a sbloccarsi. Solo che Kostyuk è davvero impressionante, e si prende con assoluto e pieno merito la prima finale del 2025. In 56 minuti.

Per adesso i precedenti dicono 4-0 a favore della numero 1 WTA, che gioca la finale numero 41 in carriera e cerca il 22° titolo. Kostyuk, invece, è alla quarta finale in carriera, la terza a livello 500. Finora ha vinto solo ad Austin a marzo del 2023, ma intanto con questo risultato si è già assicurata il numero 20 del mondo, che potrebbe diventare numero 18 in caso di vittoria. Non il best ranking, che è tuttora di numero 16.