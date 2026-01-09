WTA Brisbane 2026, Sabalenka e Pegula passano in semifinale. Fuori Andreeva

Il torneo WTA di Brisbane torna in campo per disputare i match dei quarti di finale. Aryna Sabalenka e Jessica Pegula rispettano le previsioni della vigilia e si qualificano per le semifinali. La bielorussa sfiderà la ceca Karolina Muchova, autrice dell’eliminazione di Rybakina, mentre la statunitense giocherà contro l’ucraina Marta Kostyuk che ha sconfitto Mirra Andreeva.

Il primo incontro in programma riserva la grande sorpresa di giornata. Karolina Muchova piega Elena Rybakina 6-2 2-6 6-4 in due ore e quattro minuti. La ceca rompe l’equilibrio iniziale con il break del 3-2, strappa nuovamente il servizio alla rivale nel settimo game e chiude il set inaugurale sul 6-2. Nel secondo parziale la kazaka timbra il break per il 3-1, difende senza patemi i propri turni di battuta e toglie il servizio alla rivale a zero per timbrare il 6-2 con cui impatta la contesa. Nella terza frazione di gioco Rybakina scatta meglio dai blocchi e si porta sul 2-0, la sua avversaria tiene botta, timbra l’immediato contro break e completa la rimonta con il 3-3. Il finale in volata premia Muchova che firma il break a zero nel nono gioco e chiude i conti, al primo match point per il definitivo 6-4.

Aryna Sabalenka rispetta i favori del pronostico e regola Madison Keys, testa di serie numero cinque, 6-3 6-3 in un’ora e trenta minuti. La testa di serie numero uno risolve la frazione di apertura a proprio favore grazie ai break operati nel settimo e nel nono gioco per poi timbrare, alla terza opportunità, il 6-3. Il secondo set si apre con cinque break nei primi sei giochi, la bielorussa firma quello decisivo per il 4-2 e fissa il 6-3 che le consegna la qualificazione quando trasforma il secondo match point.

Jessica Pegula supera Liudmila Samsonova 6-3 7-6(3) in un’ora e cinquantuno minuti. L’americana si aggiudica il primo set rimontando lo svantaggio iniziale con una serie di sei giochi consecutivi. Nella seconda frazione di gioco la russa scatta sul 2-0, la sua rivale completa la rimonta sul 4-4 e, dopo aver fallito due match point nel dodicesimo gioco, s’impone al tie-break per 7-3.

Marta Kostyuk, dopo aver battuto Amanda Anisimova, elimina Mirra Andreeva, testa di serie numero sei, 7-6(7) 6-3 in un’ora e quarantasette minuti. L’ucraina si aggiudica il tie-break del primo set 9-7 quando trasforma il terzo set point dopo aver mancato l’opportunità di chiudere con il servizio a disposizione sul 5-3. La russa prova l’immediata rimonta e si porta sul 2-0, la sua avversaria però reagisce, rimonta e opera il sorpasso con il break del 4-3. La testa di serie numero sedici annulla la possibilità del 4-4 e firma il decisivo 6-3 quando, al primo match point, toglie nuovamente il servizio all’avversaria.