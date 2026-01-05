Volley femminile, le migliori italiane della 18a giornata di A1. Diop sempre più protagonista, Nwakalor regina del muro

LE MIGLIORI ITALIANE DELLA 18ª GIORNATA DI SERIE A1

REBECCA PIVA: Milano a caccia di riscatto dopo l’eliminazione in Coppa, si affida alla sua schiacciatrice che risponde presente a Macerata mettendo a segno 12 punti pesanti, con l’80% di positività in ricezione, il 52% in attacco, un ace e un muro.

BINTO DIOP: Semplicemente devastante nella sfida salvezza di Perugia. Signorile le affida gran parte dei palloni che scottano e lei nonb sbaglia un colpo, portando a casa 26 punti, con il 45% in attacco, 2 muri e 3 ace.

LOVETH OMORUYI: Nel segno della continuità. Non è partita da fuochi d’artificio, la sua contro Busto Arsizio ma non serve. La sostanza c’è sempre: 50% in ricezione, 40% in attacco, 13 punti con 3 muri vincenti. Sempre decisiva.

ALICE TANASE: Partuita di grande sostanza della schiacciatrice di Firenze sul campo del Monviso. Contribuisce al successo delle toscane con 11 punti, il 61% di positività in ricezione e il 32% in attacco con un muro.

ALESSIA BOLZONETTI: Viene chiamata in causa a più riprese da Cervellin e risponde sempre presente. La sua è una prova di qualità con il 53% in ricezione, il 50% in attacco e due muri per un totale di 12 punti in poco più di due set. Il punto che pesa conquistato da Bergamo porta anche la sua firma.

LINDA NWAKALOR: Prova vicina alla perfezione per la centrale toscana contro il fanalino di coda. Chiude con 13 punti in tre set, l’88% in attacco e ben 5 muri.

CRISTINA CHIRICHELLA: Da ex contro Novara sfodera una buona prestazione contribuendo alla rimonta vincente di Conegliano. Per lei 10 punti, il 66% in attacco e 3 muri.