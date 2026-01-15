Volley, Cisterna torna a vincere dopo due mesi! Barotto e Lanza scatenati contro Monza, scatto salvezza

Cisterna ha sconfitto Monza per 3-1 (25-22; 25-23; 18-25; 25-22) nel posticipo della 16ma giornata della Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile. La formazione laziale è tornata al successo dopo addirittura due mesi: l’ultima affermazione risaliva al 16 novembre 2025, quando ebbe la meglio al tie-break contro Modena, sempre di fronte al proprio pubblico. Quarto successo stagionale per il Top Volley, che ha conquistato tre punti fondamentali in ottica salvezza.

Cisterna ha rafforzato il penultimo posto con 10 punti e ora può fare affidamento su sei lunghezze di margine nei confronti di Grottazzolina: soltanto l’ultima retrocederà in Serie A2, mancano sei giornate al termine della regular season. I ragazzi di coach Daniele Morato si sono portati a un punto di distacco da Padova e a -2 da Monza e Cuneo, ributtandosi addirittura nella lotta per la qualificazione ai playoff scudetto.

I padroni di casa hanno operato uno scatto decisivo nel cuore del primo set, hanno rimontato da 14-16 nel secondo parziale imponendosi in volata, hanno recuperato da 10-14 nella quarta frazione e sono così riusciti a spuntarla. Prova di carattere da parte di Tommaso Barotto (18 punti) e Filippo Lanza (17), in doppia cifra anche Efe Bayram (11) contro il sestetto brianzolo guidato da Krisztian Padar (21 punti, 3 muri, 3 ace), Martin Atanasov (18) e Zhasmin Velichkov (14).