Varsavia-Civitanova oggi, Champions League volley 2026: orario, tv, programma, streaming

La terza giornata del girone E di Champions League mette di fronte due realtà che ambiscono a prendere in mano il raggruppamento già a metà del cammino. Mercoledì 21 gennaio alle 20.30, nella suggestiva Torwar Hall di Varsavia, PGE Projekt Warszawa e Cucine Lube Civitanova si sfidano in una partita che pesa più dei semplici tre punti in palio, perché può incidere in modo concreto sugli equilibri del girone e sulle prospettive di qualificazione diretta.

Il Projekt Warszawa si presenta all’appuntamento con tre punti in classifica, maturati grazie al 3-0 netto contro Leuven nella gara inaugurale e alla sconfitta al tie-break in casa del Montpellier, un match che ha evidenziato la solidità strutturale dei polacchi ma anche qualche limite nella gestione dei passaggi decisivi. Davanti al proprio pubblico, però, Varsavia cambia volto: intensità costante, pressione al servizio e grande aggressività rendono la Torwar Hall uno dei campi più difficili del panorama europeo. L’obiettivo della formazione polacca è chiaro: alzare subito il ritmo, spezzare la fluidità avversaria e non permettere alla Lube di trovare continuità nel cambio palla.

Sul fronte opposto arriva una Lube Civitanova che in Champions League ha mostrato fin qui una faccia estremamente concreta. I marchigiani hanno aperto il girone con due successi per 3-0 contro Montpellier e Leuven, risultati che hanno rafforzato la fiducia di un gruppo reduce da un percorso irregolare in SuperLega. In Europa, però, Civitanova ha saputo ridurre gli errori, gestire con lucidità i momenti caldi e sfruttare con efficacia il lavoro di muro-difesa, mostrando una compattezza superiore rispetto ad alcune uscite domestiche. Uscire da Varsavia con un risultato positivo significherebbe mettere una seria ipoteca sulla qualificazione e affrontare la seconda parte del girone con un margine importante.

Dal punto di vista tecnico e tattico si profila una sfida di dettagli. Varsavia proverà a moltiplicare gli scambi ad alta intensità, cercando di trascinare la partita su un piano fisico e nervoso, mentre la Lube punterà su ordine, pazienza e gestione dei finali di set, aspetti che spesso fanno la differenza nelle gare europee. In un girone corto, dove ogni passo falso pesa doppio, questa partita rappresenta un vero crocevia, capace di incidere non solo sulla classifica ma anche sulla fiducia e sull’inerzia emotiva delle due squadre. Il regista titolare del Projekt è il polacco Jan Firlej, 29 anni, alla quarta stagione a Varsavia, affiancato dal veterano Michal Kozlowsky, 40 anni, spesso chiamato in causa dalla panchina dopo l’arrivo dall’Aluron CMC Warta Zawiercie. In posto due agisce il tedesco Linus Weber, 26 anni, ex Superlega, mentre alle sue spalle c’è il giovane Bartosz Gomulka. In banda spiccano l’esperienza del francese Kevin Tillie, ormai punto di riferimento del progetto, e la potenza del polacco Bartosz Bednorz, altro ex del campionato italiano. Al centro il duo Arthur Kochanowski – Yuriy Semenyuk garantisce fisicità e continuità, con Damian Wojtaszek a guidare la seconda linea nel ruolo di libero, autentica colonna della squadra da dieci stagioni.

Il fischio d’inizio è in programma al Torwar Hall di Varsavia alle 20.30 di mercoledi 21 gennaio. La partita sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma a pagamento Sky sul canale Sky Sport Max (206), mentre è prevista la diretta streaming su Dazn (visibile saltuariamente anche sul canale 214 di Sky), su Now Tv e su Eurovolley tv. OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra PGE Projekt Warszawa e Cucine Lube Civitanova.

