United Rugby Championship: deludente pareggio per la Benetton Treviso con gli Scarlets

Il pareggio lascia l’amaro in bocca alla Benetton Treviso, che al Monigo non va oltre un 20-20 contro gli Scarlets al termine di una sfida dell’United Rugby Championship intensa, combattuta e ricca di ribaltamenti. I biancoverdi, a lungo padroni del ritmo e capaci di costruire un vantaggio importante tra fine primo tempo e avvio di ripresa, non riescono però a chiudere i conti nel momento decisivo, subendo il ritorno dei gallesi e sprecando nel finale l’occasione di un successo che sembrava alla portata.

Avvio intenso al Monigo, con la Benetton che prova subito a imporre ritmo ma sono gli Scarlets a rendersi pericolosi per primi. Al 7’, però, la linea difensiva gallese si apre improvvisamente e Paolo Odogwu trova un varco, infilando la retroguardia e guadagnando metri preziosi che accendono il pubblico di casa. Due minuti più tardi i biancoverdi hanno l’occasione di sbloccare il risultato dalla piazzola, ma Rhyno Smith non è preciso: il suo calcio di punizione termina largo sulla destra. A punire l’errore è allora Leggatt-Jones che al 14’ si dimostra freddo e centra i pali con il penalty che porta avanti gli Scarlets sullo 0-3, in una fase iniziale combattuta e giocata soprattutto sul piano fisico.

Al 23’ Rhyno Smith muove il punteggio per la Benetton aggiungendo tre punti che valgono il 3-3, ristabilendo l’equilibrio dopo una fase molto tattica. Sei minuti più tardi sono ancora i piazzati a fare la differenza: al 29’ Smith è glaciale dalla piazzola, portando i biancoverdi avanti 3-6. Gli Scarlets però non stanno a guardare e al 31’ sfondano la linea difensiva con l’iniziativa di Macs Page, creando apprensione nella retroguardia trevigiana. Il momento chiave arriva al 36’: Andy Uren inventa un grande assist e dal pick and go nasce la meta di Paolo Odogwu, che finalizza il lavoro pesante degli avanti. Smith completa l’opera con la trasformazione, fissando il punteggio sul 3-13 e dando alla Benetton un margine più consistente prima dell’intervallo.

L’avvio di ripresa è subito incandescentе, con gli Scarlets che al 41’ colpiscono grazie a un’azione di grande qualità: Gareth Davies trova un varco, sguscia nella difesa trevigiana e va a schiacciare dopo uno sforzo notevole, con Carwyn Leggatt-Jones preciso dalla piazzola per il 13-10. La Benetton prova a reagire quasi immediatamente e al 43’ è Rhyno Smith a spaccare il fronte difensivo avversario con una corsa potente in campo aperto. La gara resta ad altissima intensità e al 53’ è Ignacio Mendy a suonare la carica, guadagnando metri preziosi oltre la linea del vantaggio con una percussione profonda. Ma nel momento di pressione biancoverde sono ancora gli Scarlets a pungere: al 56’ una manovra penetrante della linea arretrata libera Tomi Lewis, che finalizza l’azione con la meta che riporta avanti con decisione i gallesi sul 13-15.

La partita si accende tutta negli ultimi dieci minuti. Al 70’ la Benetton sfonda dopo una lunga pressione nei 22 gallesi: da una serie di pick and go è Alessandro Garbisi a trovare il varco da distanza ravvicinata e a schiacciare oltre la linea, con Nicolas Roger freddo dalla piazzola per il 20-15 che fa esplodere lo stadio. I biancoverdi sembrano avere l’inerzia in mano, ma gli Scarlets reagiscono con orgoglio: al 74’ una manovra fluida, costruita su più fasi e accelerata dal lavoro decisivo di Carwyn Leggatt-Jones, apre la difesa trevigiana e manda in meta Macs Page. La trasformazione, però, tradisce gli ospiti: il pallone parte verso i pali ma sfila a destra, lasciando il punteggio in perfetta parità sul 20-20 e preparando un finale tutto da brividi, ma dove nessuno trova i punti della vittoria.