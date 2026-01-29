United Rugby Championship: contro gli Scarlets la Benetton Treviso non può sbagliare

Si disputa questo fine settimana l’undicesimo turno dell’United Rugby Championship e a Monigo la Benetton Treviso ospita i gallesi Scarlets. Una sfida fondamentale per i veneti, scivolati fuori dalla zona playoff, che sul terreno amico sono chiamati a una vittoria convincente contro una delle ultime forze del campionato.

Con l’addio annunciato a fine stagione di Calum MacRae e l’imminente Sei Nazioni, i prossimi due mesi saranno fondamentali per una squadra che dovrà fare a meno dei suoi migliori nazionali e che non sa quale sarà il suo futuro tecnico. Il ko dello scorso weekend contro Cardiff ha fatto male, così come il punto di bonus perso all’ultimo secondo, con i veneti ora a due punti dalla top 8.

Come detto, gli avversari sono i gallesi Scarlets, attualmente terz’ultimi con solo tre successi all’attivo, ma capaci di vincere due degli ultimi 4 match giocati e, dunque, in crescita. “Loro sono una squadra che gioca usando molto il piede e vogliono conquistare il territorio. Perciò, rispetto alla partita contro Cardiff, sappiamo di dover migliorare il gioco aereo e la conquista del territorio se vogliamo fare una bella partita” le parole di Bautista Bernasconi alla vigilia del match.

“Sappiamo che sono una squadra a cui piace farsi sentire in mischia, aspetto comune a tutte le squadre gallesi. Sarà una bella sfida, come è stata la settimana scorsa, e noi del pack dovremo approcciarla allo stesso modo” ha continuato Bernasconi. “Ogni partita è da vincere. Ancora di più quando giochiamo a Monigo davanti ai nostri tifosi. A livello di mentalità siamo tutti sulla stessa pagina e con lo stesso desiderio di portare a casa la vittoria. E’ una partita molto importante per la nostra stagione e la approcceremo nel giusto modo” ha concluso il tallonatore biancoverde.