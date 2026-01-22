United Rugby Championship: Benetton e Zebre in campo sulle ali dell’entusiasmo

Torna l’United Rugby Championship e tornano in campo Benetton Treviso e Zebre Parma, impegnate entrambe in contemporanea sabato sera, con i veneti impegnati sul campo di Cardiff mentre gli emiliani ospitano i Glasgow Warriors. E le due franchigie italiane tornano nell’URC sulle ali dell’entusiasmo degli ottavi di finale di Challenge Cup conquistati nelle ultime settimane.

Ma se in Europa Treviso e Parma volano, ben diversa è la storia nell’United Rugby Championship. I biancoverdi sono attualmente ottavi in classifica, ma alle spalle un paio di squadre hanno un match da recuperare, e non possono permettersi passi falsi per restare in zona playoff. Le Zebre Parma, invece, sono scivolate al penultimo posto in classifica, con solo gli Scarlets alle spalle, e vogliono trovare un successo di lusso per risalire la china.

Per Michele Lamaro e compagni la trasferta in terra gallese è piena di insidie, con Cardiff che dopo un lungo periodo di appannamento quest’anno sta volando, è quarta in classifica, anche se negli ultimi turni di URC ha sofferto più del dovuto, perdendo un paio di match malamente e vincendo di misura. Vincere, dunque, non è facile, ma per la Benetton sarebbe un successo importantissimo per continuare la scalata alla classifica.

Le Zebre, invece, ospitano i Glasgow Warriors, altra formazione di altissimo livello e attualmente secondi in classifica. Gli scozzesi hanno vinto 4 delle ultime 5 partite, con il solo sorprendente ko contro gli Scarlets a rovinare un percorso netto. Glasgow ha anche chiuso con 4 vittorie su 4 in Champions Cup e, dunque, per i ragazzi di Massimo Brunello servirà una prestazione perfetta per provare a fermare la corsa degli scozzesi.