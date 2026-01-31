Troppa Grecia per il Setterosa: sarà spareggio con la Francia per la semifinale agli Europei

Il Setterosa incappa nella prima sconfitta agli Europei senior 2026 di pallanuoto femminile, in corso di svolgimento a Funchal, in Portogallo: nel primo match della seconda fase le azzurre, inserite nel Gruppo E, cedono alla Grecia, che si impone per 15-10 ed è ad un passo dalle semifinali.

L’ufficialità dovrebbe arrivare al termine di Francia-Croazia, che si giocherà dalle 18.15 italiane, con le transalpine nettamente favorite: in caso di successo delle francesi le elleniche saranno aritmeticamente prime e l’Italia dovrà giocarsi domani, proprio contro la Francia, l’accesso alle semifinali.

Nel primo quarto inizio da incubo per il Setterosa: le elleniche volano sul 4-0 in avvio, mentre le azzurre si sbloccano solo su rigore con Giustini. La Grecia va ancora in gol per due volte e scappa sul 6-1. Nella seconda frazione arriva una piccola reazione del Setterosa, che torna a -3, ma a fil di sirena arriva la rete di Siouti che sancisce il 7-3 a metà gara.

Nel terzo periodo l’Italia torna fino a -2 con i gol di Tabani e Bianconi, poi la Grecia va ancora sul +4, ma le azzurre trovano ancora la forza di accorciare fino a -2 sul 7-9, grazie alle reti di Cocchiere e Giustini. Il Setterosa paga lo sforzo per provare a rientrare e paga dazio: la Grecia vola sul 12-7. Nell’ultimo quarto le elleniche amministrano, mantenendo sempre tra le 4 e le 5 reti di margine, fino al definitivo 15-10.

TABELLINO

Grecia-Italia 15-10

Grecia: Stamatopoulou, E. Plevritou 2, Tricha 1, Grigoropoulou, Xenaki 3, Ninou 2, Patra 1, Siouti 2, V. Plevritou 4, Tornarou, Myriokefalitaki, Karytsa, Bitsakou, Karagianni. All. Pavlidis.

Italia: Condorelli, Tabani 2, Leone, Gant, Cergol, Giustini 2, Bianconi 1, Marletta, Ranalli 1, Cocchiere 1, Bettini 2, Santapaola, Papi 1, Meggiato. All. Silipo.

Arbitri: Rakovic Krstonosic (Serbia), Schopp (Germania).

Note – Parziali: 6-1, 1-2, 5-4, 3-3. Uscite per limite di falli Ranalli (I) e Patra (G) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Grecia 3/9 + 2 rigori e Italia 4/9 + 3 rigori. Stamatopoulou (G) para un rigore a Marletta a 4’44” del terzo tempo sul 10-7. Patra fallisce un rigore (palo) a 3’34” del quarto tempo e segna sulla ribattuta il 13-8. In porta Stamatopoulou (G) e Santapaola (I). In tribuna Fountotou (G) e Bacelle (I). Spettatori 200 circa.