Tournée 4 Trampolini oggi, Innsbruck 2026: orario gara, tv, streaming

Tutti contro Domen Prevc in vista della competizione odierna a Innsbruck, che ospita la terza gara della 74ma Tournée dei Quattro Trampolini valevole anche come nona tappa stagionale della Coppa del Mondo 2025-2026 di salto con gli sci. Il Large Hill tirolese sarà teatro di una sfida che si preannuncia infuocata tra gli austriaci padroni di casa ed il dominatore della Vierschanzentournee.

Lo sloveno, leader della classifica generale del circuito maggiore e vincitore con ampio margine delle prime due gare della Tournée in Germania, vuole blindare la conquista dell’Aquila d’Oro ma il sogno sarebbe quello di completare il Grande Slam. Vedremo se il 26enne di Kranj riuscirà ad imporsi anche sul Bergiselschanze dopo il 30° posto di ieri in qualificazione o se qualcuno sarà finalmente in grado di batterlo. Al via anche due italiani, Giovanni Bresadola e Alex Insam.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della gara di Innsbruck valevole come terza tappa della Tournée dei 4 Trampolini 2026. L’evento verrà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD; in diretta streaming su Rai Play, discovery+, Eurosport 1, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO TOURNÉE 4 TRAMPOLINI OGGI

Domenica 4 gennaio

Ore 13.30 Gara Tournée 4 Trampolini a Innsbruck (Austria) – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA TOURNÉE 4 TRAMPOLINI : DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD.

Diretta streaming: Rai Play, discovery+, Eurosport 1, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.