Tournée 4 Trampolini: Domen Prevc imbattibile anche a Garmisch-Partenkirchen

C’è poco da fare: Domen Prevc ha letteralmente in mano la Tournée dei 4 Trampolini. Finora nessuno è in grado di batterlo in alcuna serie: tanto a Oberstdorf quanto a Garmisch-Partenkirchen lo sloveno è molto semplicemente il migliore, e va a prendersi la vittoria per dispersione e senza praticamente concorrenza. Poco senso ha parlare di cambi di stanghe e compagnia saltante: Prevc infila due salti da 143 e 141 metri per 149.3 e 153.8 punti, il che porta a un totale di 303.1. E adesso la classifica generale è sempre più dalla sua parte.

Secondo e terzo i due austriaci che già ieri avevano fatto capire di essere in gran forma, Jan Hoerl e Stephan Embacher, divisi da soli sei decimi di punti: 287.7 contro 287.1. Quarta posizione per Ren Nikaido, e il giapponese pur con il suo totale di 284.1 per qualche decina di minuti il podio lo sogna davvero.

Quinta posizione, invece, per Ryoyu Kobayashi, che solo per la presenza di Domen Prevc non è il migliore della seconda serie: risale dall’11° posto con un salto da 141 metri e 149.2 punti, che denota un innalzamento dello stato di forma. Così facendo, termina a 277.8.

Sesto il tedesco Felix Hoffmann davanti al connazionale Philipp Raimund: 275.9 per l’uno, 271 per l’altro. Ottavo il polacco Kacper Tomasiak con 260.8, poi è nono l’austriaco Daniel Tschofenig, ormai prossimo a diventare ex padrone della Tournée, con 257.4. A chiudere la top ten sono in due, Maximilian Ortner ancora in quota Austria e lo svizzero Gregor Deschwanden, entrambi con 255.1.