Tour de Ski oggi in tv, Val di Fiemme 2026: orari sprint tc, startlist, streaming

Il Tour de Ski 2026 di sci di fondo, gara a tappe valida per la Coppa del Mondo, riprenderà oggi, sabato 3 gennaio, in Val di Fiemme, dove si disputerà la sprint in tecnica classica, con le qualificazioni previste alle ore 12.15 e le finali in programma dalle 14.45.

Saranno 13 gli azzurri al via: tra gli uomini Davide Graz, Federico Pellegrino, Elia Barp, Simone Mocellini, Giacomo Gabrielli, Simone Daprà e Francesco De Fabiani, mentre tra le donne Iris De Martin Pinter, Nicole Monsorno, Caterina Ganz, Federica Cassol, Anna Comarella e Martina Di Centa.

La sprint tc della Val di Fiemme del Tour de Ski 2026 sarà trasmessa in diretta tv per le finali su Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà affidata a Eurosport 2 HD, discovery+ e DAZN per qualificazioni e finali, ed a Rai Play solo per le finali. OA Sport vi assicurerà la Diretta Live testuale di qualificazioni e finali.

CALENDARIO TOUR DE SKI SCI DI FONDO 2026

Sabato 3 gennaio – Val di Fiemme (Italia)

12.15 Qualificazioni sprint tc femminile

12.50 Qualificazioni sprint tc maschile

14.45 Finali sprint tc femminile – Diretta tv su Rai Sport HD

15.15 Finali sprint tc maschile – Diretta tv su Rai Sport HD

STARTLIST QUALIFICAZIONI SPRINT TC FEMMINILE

1 Monika Skinder (Polonia) 12:15:15

2 Maja Dahlqvist (Svezia) 12:15:30

3 Iris De Martin Pinter (Italia) 12:15:45

4 Julie Bjervig Drivenes (Norvegia) 12:16:00

5 Nadja Kaelin (Svizzera) 12:16:15

6 Pia Fink (Germania) 12:16:30

7 Melissa Gal (Francia) 12:16:45

8 Jessie Diggins (Stati Uniti d’America) 12:17:00

9 Ingrid Bergene Aabrekk (Norvegia) 12:17:15

10 Moa Ilar (Svezia) 12:17:30

11 Sofie Krehl (Germania) 12:17:45

12 Teresa Stadlober (Austria) 12:18:00

13 Nicole Monsorno (Italia) 12:18:15

14 Heidi Weng (Norvegia) 12:18:30

15 Katerina Janatova (Repubblica Ceca) 12:18:45

16 Johanna Matintalo (Finlandia) 12:19:00

17 Julia Kern (Stati Uniti d’America) 12:19:15

18 Caterina Ganz (Italia) 12:19:30

19 Jasmin Kahara (Finlandia) 12:19:45

20 Frida Karlsson (Svezia) 12:20:00

21 Anja Weber (Svizzera) 12:20:15

22 Nadine Faehndrich (Svizzera) 12:20:30

23 Kristine Stavaas Skistad (Norvegia) 12:20:45

24 Kerttu Niskanen (Finlandia) 12:21:00

25 Maerta Rosenberg (Svezia) 12:21:15

26 Jasmi Joensuu (Finlandia) 12:21:30

27 Federica Cassol (Italia) 12:21:45

28 Moa Lundgren (Svezia) 12:22:00

29 Johanna Hagstroem (Svezia) 12:22:15

30 Ebba Andersson (Svezia) 12:22:30

31 Leonie Perry (Francia) 12:22:45

32 Julie Pierrel (Francia) 12:23:00

33 Dariya Nepryaeva (Atleti Individuali Neutrali) 12:23:15

34 Keidy Kaasiku (Estonia) 12:23:30

35 Anja Mandeljc (Slovenia) 12:23:45

36 Helen Hoffmann (Germania) 12:24:00

37 Patricija Eiduka (Lettonia) 12:24:15

38 Hanna Karaliova (Atleti Individuali Neutrali) 12:24:30

39 Alison Mackie (Canada) 12:24:45

40 Evelina Crusell (Svezia) 12:25:00

41 Katherine Sauerbrey (Germania) 12:25:15

42 Aleksandra Kolodziej (Polonia) 12:25:30

43 Lisa Eriksson (Svezia) 12:25:45

44 Anna Comarella (Italia) 12:26:00

45 Clemence Didierlaurent (Francia) 12:26:15

46 Nora Sanness (Norvegia) 12:26:30

47 Eva Ingebrigtsen (Norvegia) 12:26:45

48 Chika Honda (Giappone) 12:27:00

49 Margot Tirloy (Francia) 12:27:15

50 Juliette Ducordeau (Francia) 12:27:30

51 Jasmine Drolet (Canada) 12:27:45

52 Hanna Machakhina (Atleti Individuali Neutrali) 12:28:00

53 Vilma Nissinen (Finlandia) 12:28:15

54 Magdalena Kobielusz (Polonia) 12:28:30

55 Martina Di Centa (Italia) 12:28:45

56 Karoline Simpson-Larsen (Norvegia) 12:29:00

57 Vilma Ryytty (Finlandia) 12:29:15

58 Eliza Rucka-Michalek (Polonia) 12:29:30

STARTLIST QUALIFICAZIONI SPRINT TC MASCHILE

1 Davide Graz (Italia) 12:50:15

2 Gus Schumacher (Stati Uniti d’America) 12:50:30

3 Jack Young (Stati Uniti d’America) 12:50:45

4 Jules Chappaz (Francia) 12:51:00

5 Alvar Myhlback (Svezia) 12:51:15

6 Lars Heggen (Norvegia) 12:51:30

7 Jaume Pueyo (Spagna) 12:51:45

8 Mattis Stenshagen (Norvegia) 12:52:00

9 Remi Bourdin (Francia) 12:52:15

10 Federico Pellegrino (Italia) 12:52:30

11 Jiri Tuz (Repubblica Ceca) 12:52:45

12 Edvin Anger (Svezia) 12:53:00

13 Anton Grahn (Svezia) 12:53:15

14 Antoine Cyr (Canada) 12:53:30

15 Richard Jouve (Francia) 12:53:45

16 Elia Barp (Italia) 12:54:00

17 Jan Stoelben (Germania) 12:54:15

18 Harald Oestberg Amundsen (Norvegia) 12:54:30

19 Jc Schoonmaker (Stati Uniti d’America) 12:54:45

20 Benjamin Moser (Austria) 12:55:00

21 Joni Maki (Finlandia) 12:55:15

22 Savelii Korostelev (Atleti Individuali Neutrali) 12:55:30

23 Ansgar Evensen (Norvegia) 12:55:45

24 Hugo Lapalus (Francia) 12:56:00

25 Niilo Moilanen (Finlandia) 12:56:15

26 Emil Iversen (Norvegia) 12:56:30

27 Ben Ogden (Stati Uniti d’America) 12:56:45

28 Johannes Hoesflot Klaebo (Norvegia) 12:57:00

29 Lucas Chanavat (Francia) 12:57:15

30 Truls Gisselman (Svezia) 12:57:30

31 Michal Novak (Repubblica Ceca) 12:57:45

32 Zak Ketterson (Stati Uniti d’America) 12:58:00

33 Simone Mocellini (Italia) 12:58:15

34 Noe Naeff (Svizzera) 12:58:30

35 Miha Simenc (Slovenia) 12:58:45

36 Giacomo Gabrielli (Italia) 12:59:00

37 Nejc Stern (Slovenia) 12:59:15

38 Roman Alder (Svizzera) 12:59:30

39 James Clugnet (Gran Bretagna) 12:59:45

40 Kevin Bolger (Stati Uniti d’America) 13:00:00

41 Michael Foettinger (Austria) 13:00:15

42 Maciej Starega (Polonia) 13:00:30

43 Vili Crv (Slovenia) 13:00:45

44 Simone Daprà (Italia) 13:01:00

45 Kamil Bury (Polonia) 13:01:15

46 Xavier McKeever (Canada) 13:01:30

47 Marc Colell Pantebre (Spagna) 13:01:45

48 Martin Himma (Estonia) 13:02:00

49 Graham Ritchie (Canada) 13:02:15

50 Gustaf Berglund (Svezia) 13:02:30

51 Bernat Selles Gasch (Spagna) 13:02:45

52 Janosch Brugger (Germania) 13:03:00

53 Christopher Kalev (Estonia) 13:03:15

54 Theo Schely (Francia) 13:03:30

55 Francesco De Fabiani (Italia) 13:03:45

56 Johan Ekberg (Svezia) 13:04:00

57 Eric Rosjoe (Svezia) 13:04:15

58 William Poromaa (Svezia) 13:04:30

59 Thomas Stephen (Canada) 13:04:45

60 Franco Dal Farra (Argentina) 13:05:00

61 Peter Hinds (Slovacchia) 13:05:15

62 Remi Drolet (Canada) 13:05:30

63 Simen Hegstad Krueger (Norvegia) 13:05:45

64 Piotr Jarecki (Polonia) 13:06:00

65 Sebastian Bryja (Polonia) 13:06:15

66 Andreas Fjorden Ree (Norvegia) 13:06:30

67 Gabriel Gledhill (Gran Bretagna) 13:06:45

68 Adam Konya (Ungheria) 13:07:00

69 Jonas Eriksson (Svezia) 13:07:15

70 Andrew Musgrave (Gran Bretagna) 13:07:30

71 Friedrich Moch (Germania) 13:07:45

72 Max Hollmann (Canada) 13:08:00

73 Ryo Hirose (Giappone) 13:08:15

74 Thomas Maloney Westgaard (Irlanda) 13:08:30

75 Jakob Elias Moch (Germania) 13:08:45

76 Jules Lapierre (Francia) 13:09:00

77 Andrew Young (Gran Bretagna) 13:09:15

78 Petteri Koivisto (Finlandia) 13:09:30

79 Victor Lovera (Francia) 13:09:45

80 Florian Notz (Germania) 13:10:00

81 Clement Parisse (Francia) 13:10:15

82 Perttu Hyvarinen (Finlandia) 13:10:30

83 Joe Davies (Gran Bretagna) 13:10:45

84 Simeon Deyanov (Bulgaria) 13:11:00