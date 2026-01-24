Allarme caldo agli Australian Open: attese temperature record per martedì. Ma gli italiani…

Se quello che abbiamo visto oggi agli Australian Open 2026 a livello di temperature, ha fatto danni evidenti, quello che vedremo nei prossimi giorni potrebbe andare a peggiorare ulteriormente una situazione già molto complicata di suo per il primo torneo del Grande Slam della stagione. Come si è visto nel match di Jannik Sinner di questa notte la situazione legata al caldo estremo si sta facendo sentire in maniera evidente. La scelta di far disputare il match contro Eliot Spizzirri alle ore 12.00 locali con la colonnina di Mercurio che faceva segnare 37° è stato un azzardo non di poco conto preso dagli organizzatori del torneo di Melbourne.

Una situazione davvero al limite (forse oltre) che ha visto l’altoatesino accusare crampi in più punti del corpo, nonostante il tentativo di rinfrescarsi in ogni modo possibile ad ogni cambio di campo. A metà terzo set, quindi, si è deciso di andare a chiudere il tetto della Rod Laver Arena per cercare di venire incontro ai giocatori che, oggettivamente, stavano soffrendo in maniera evidente. Il vincitore delle due ultime edizioni del Major australiano ha vinto in rimonta 4-6 6-3 6-4 6-4 in quasi 4 ore di gioco, al termine di un match durissimo sotto molti punti di vista.

Come detto, però, nei prossimi giorni la situazione meteo potrebbe addirittura andare a peggiorare. Se, infatti, nel weekend le temperature dovrebbero scendere leggermente, dando una tregua ai protagonisti, la giornata di martedì 27 gennaio si annuncia quanto mai complicata. La colonnina di Mercurio, infatti, potrebbe toccare vette mai viste in precedenza, come confermato da diversi siti meteorologici. Si parla di temperature tra i 43° ed i 45°. Qualcosa di spaventoso. Una eventualità che gli organizzatori dovranno gestire nel migliore dei modi, possibilmente evitando di prendere rischi eccessivi a livello di orari.

Lorenzo Musetti, Jannik Sinner (o Luciano Darderi nel caso) non saranno coinvolti da questa giornata da record perchè, in caso di qualificazione ai quarti di finale, dovrebbero attendere la giornata di mercoledì 28 gennaio (con temperature decisamente più fresche) per il ritorno in campo. Saranno coinvolti, nel caso di qualificazione, Carlos Alcaraz e Aryna Sabalenka. Sarà una giornata rovente, in ogni senso, e gli organizzatori non dovranno sbagliare nessuna decisione.