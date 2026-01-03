Tabellone WTA Brisbane 2026: Sabalenka e Anisimova al via del primo 500 stagionale

Torna l’ormai tradizionale appuntamento con il WTA di Brisbane, già di particolare grido perché si tratta di un WTA 500, il primo di un’annata che si preannuncia fondata non solo sul duello Sabalenka-Swiatek, ma anche sull’approdo ai vertici di altre protagoniste.

Intanto la bielorussa e Amanda Anisimova promettono scintille da queste parti, anche se per quanto riguarda la numero 1 c’è il potenziale pericolo Jelena Ostapenko, ammesso che la lettone riesca a giocare secondo il massimo delle sue potenzialità sia al secondo che all’eventuale terzo turno. E poi c’è la possibile rivincita della finale degli Australian Open agli ottavi con l’americana Madison Keys.

Diverse le cose interessanti che si vedono in questo tabellone. Tra queste il ritorno ad alti livelli di Karolina Pliskova: per l’ex numero 1 potrebbe esserci un secondo turno tutto da vedere contro l’ucraina Marta Kostyuk, tra le principali variabili non prevedibili di questo evento assieme alle ceche Linda Noskova e Karolina Muchova.

Particolare anche la sfida Kasatkina-Potapova, due che hanno cambiato Paese rappresentato per ragioni ben diverse (l’una dall’anno scorso rappresenta l’Australia, l’altra è passata in quota Austria in inverno copiando praticamente parola per parola il messaggio social di Kasatkina).

TABELLONE WTA BRISBANE 2026

Sabalenka [1]-Bye

Qualificata-Bucsa (ESP)

Cirstea (ROU)-Pavlyuchenkova

Bye-Ostapenko (LAT) [14]

Shnaider [12]-Bye

Kasatkina (AUS)-Potapova (AUT)

Arango (COL)-Kessler (USA)

Bye-Keys (USA) [5]

Rybakina (KAZ) [3]-Bye

Qualificata-Krueger (USA)

Cristian (ROU)-Bouzkova (CZE)

Bye-Badosa (ESP) [15]

Muchova (CZE) [11]-Bye

Jacquemot (FRA)-Tomljanovic (AUS) [WC]

Kenin (USA)-Qualificata

Bye-Alexandrova [7]

Tauson (DEN) [8]-Bye

Qualificata-Blinkova

Maria (GER)-Jones (AUS) [WC]

Bye-Samsonova [10]

Fernandez (CAN) [13]-Bye

Yastremska (UKR)-Gibson (AUS) [WC]

Valentova (CZE)-Kalinskaya

Bye-Pegula (USA) [4]

M. Andreeva [6]-Bye

Qualificata-Li (USA)

Vondrousova (CZE)-Frech (POL)

Bye-Noskova (CZE) [9]

Kostyuk (UKR) [16]-Bye

Pliskova (CZE)-Baptiste (USA)

Birrell (AUS)-Qualificata

Bye-Anisimova (USA) [2]