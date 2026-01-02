Superlega senza respiro: Trento sfida Civitanova, Perugia riceve Milano nella prima giornata del 2026

La 14ª giornata di Superlega maschile inaugura il 2026 senza concedere respiro, arrivando a soli tre giorni di distanza dai quarti di finale di Coppa Italia e inserendosi in una fase della stagione in cui gestione delle energie, profondità della rosa e tenuta mentale diventano fattori determinanti. Il campionato si ripresenta con una classifica cortissima in alto e con una zona medio-bassa sempre più compressa, in cui ogni set può fare la differenza.

In vetta continuano a viaggiare Itas Trentino e Sir Susa Scai Perugia, entrambe a 32 punti, seguite da una Rana Verona che resta in piena corsa e da un gruppo di inseguitrici che comprende Modena, Civitanova, Milano e Piacenza. Un equilibrio che rende ogni turno potenzialmente decisivo, soprattutto quando, come in questo caso, il calendario propone incroci diretti e partite dal peso specifico elevatissimo.

Il programma si apre subito con un confronto di assoluto livello: Trento-Civitanova, sabato alle 18 alla ilT quotidiano Arena, è una sfida che misura ambizioni e stato di forma. I dolomitici arrivano all’appuntamento forti di cinque vittorie consecutive in campionato e del netto 3-0 rifilato a Monza in Coppa Italia, segnale di una squadra che ha trovato continuità, equilibrio e una gestione sempre più lucida dei momenti chiave. Civitanova, invece, è reduce da una settimana intensa e contrastante: prima il successo interno contro Piacenza, poi l’eliminazione in Coppa per mano di Perugia, che ha lasciato scorie soprattutto sul piano mentale. Per la Lube sarà fondamentale ritrovare solidità in ricezione e continuità offensiva, mentre Trento cercherà di imporre ritmo e organizzazione, facendo leva su una struttura di gioco ormai rodata.

Domenica pomeriggio il focus si sposta sul PalaBarton Energy, dove Perugia ospita Allianz Milano in un incrocio che dice molto sulle prospettive delle due squadre. Gli umbri arrivano da una settimana perfetta, culminata nel successo di Coppa Italia contro Civitanova, e continuano a mostrare una capacità rara di controllare le partite senza forzare, alternando rotazioni e soluzioni tattiche. Milano, al contrario, deve reagire dopo il pesante 3-0 subito a Verona in Coppa e cerca punti per restare agganciata al treno delle prime. Per la squadra di Piazza sarà cruciale tenere alto il livello di servizio e muro, perché senza pressione iniziale Perugia diventa estremamente difficile da scalfire.

Attenzione anche a Piacenza, impegnata in casa contro Cuneo. I biancorossi arrivano da due sconfitte consecutive tra campionato e Coppa Italia e hanno bisogno di ritrovare continuità per non perdere terreno nella corsa ai playoff. Il potenziale offensivo non manca, ma la fase break resta un tema da risolvere. Cuneo, invece, vive un momento complesso della stagione e cerca risposte soprattutto in termini di solidità complessiva e gestione dei momenti di difficoltà.

Domenica alle 17 riflettori accesi su Padova-Modena, una partita che può incidere molto sul futuro di entrambe. I veneti cercano punti pesanti per restare in zona playoff e dare continuità a un rendimento fin qui diseguale, mentre Modena è chiamata a dimostrare di aver assorbito la sconfitta di Piacenza in Coppa Italia. I gialloblù hanno costruito la loro classifica sulla regolarità e sulla capacità di sfruttare le occasioni, ma servirà attenzione massima in un campo che spesso si è rivelato ostico.

In coda, la 14ª giornata propone uno scontro diretto dal valore enorme: Grottazzolina-Cisterna. Entrambe le squadre arrivano da settimane difficili, con risultati che hanno complicato la corsa salvezza. In questo tipo di partite, più ancora che il valore tecnico, contano tenuta nervosa, lucidità e capacità di restare dentro la gara nei momenti di sofferenza. Ogni punto conquistato può pesare doppio in ottica classifica finale.

A chiudere il turno sarà Vero Volley Monza-Rana Verona, un match che mette di fronte due squadre con obiettivi e momenti diversi. Monza cerca continuità dopo una stagione fin qui altalenante e dopo l’eliminazione in Coppa Italia, mentre Verona, reduce dal netto successo contro Milano nei quarti, vuole confermare il proprio status di squadra solida, organizzata e capace di colpire con decisione nei momenti chiave.