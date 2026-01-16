Superlega, Civitanova–Perugia e Trento–Milano i big match del 17mo turno

Doppia super sfida nella 17ma giornata di Superlega in programma nel week end a chiusura di una settimana molto intensa con il turno infrasettimanale dove sono arrivate conferme ma anche qualche sorpresa come la sconfitta di Trento sul campo di una Modena sempre più protagonista ad alto livello. Il turno propone sei gare distribuite su due giorni, con riflettori puntati soprattutto sulla sfida dell’Eurosuole Forum tra Cucine Lube Civitanova e Sir Susa Scai Perugia, ma con grande attenzione anche al confronto della BTS Arena tra Itas Trentino e Allianz Milano.

Civitanova arriva a questo appuntamento dopo una settimana estremamente positiva. Nella 15ª giornata la Lube ha superato Padova con un netto 3-0, mostrando solidità in ricezione e grande efficacia offensiva, mentre nel turno infrasettimanale ha confermato le buone sensazioni andando a vincere 3-0 sul campo di Grottazzolina uin un derby sempre molto sentito. Due successi che hanno permesso alla squadra di Medei di salire a 31 punti e di avvicinarsi ulteriormente al gruppo di testa, dando l’impressione di una squadra in crescita soprattutto nella gestione dei momenti chiave dei set.

Perugia si presenta a Civitanova forte del primo posto in classifica con 41 punti e con una continuità di rendimento che resta il suo marchio distintivo. Nella 15ª giornata la squadra di Lorenzetti ha piegato Modena per 3-1 al termine di una gara combattuta, dimostrando ancora una volta la capacità di alzare il livello nei frangenti decisivi. Nel turno infrasettimanale è poi arrivato il successo esterno per 3-0 a Cuneo, una partita controllata dall’inizio alla fine che ha confermato la solidità della Sir anche lontano dal proprio palazzetto. La sfida dell’Eurosuole Forum rappresenta quindi un test di alto profilo per entrambe: per Civitanova l’occasione di misurare definitivamente la propria crescita, per Perugia un esame importante contro una delle squadre più in forma del momento.

Grande attenzione anche alla gara della BTS Arena tra Itas Trentino e Allianz Milano, un confronto che arriva in una fase particolare per i campioni d’Italia. Trento è terza con 36 punti, ma ha visto interrompersi bruscamente una striscia di tredici vittorie consecutive. Nella 15ª giornata è arrivata la sconfitta interna al tie-break contro Verona, maturata dopo essere stata avanti di due set, mentre nel turno infrasettimanale la squadra di Mendez è caduta anche a Modena per 3-1. Due stop che hanno evidenziato qualche difficoltà nella gestione del servizio e un numero di errori superiore alla media stagionale, rendendo il match contro Milano un passaggio importante per ritrovare certezze.

Milano, settima con 26 punti, arriva a Trento con sensazioni contrastanti. Nella 15ª giornata la squadra di Piazza ha battuto Cisterna per 3-1, mostrando un buon equilibrio offensivo e una discreta tenuta nei momenti caldi, mentre nel recupero infrasettimanale ha subito un netto 3-0 in casa contro Piacenza, una gara in cui ha faticato soprattutto a contenere la fase offensiva avversaria. La trasferta in Trentino rappresenta quindi un banco di prova di alto livello per capire quanto Milano possa essere competitiva contro una delle big del campionato.

Il turno si aprirà sabato con Rana Verona che ospiterà MA Acqua S.Bernardo Cuneo. Verona, seconda con 39 punti, arriva da una settimana eccellente: nella 15ª giornata ha espugnato Trento al tie-break, mentre nel turno infrasettimanale ha superato Padova con un netto 3-0, confermandosi una delle squadre più continue del torneo. Cuneo, invece, ha trovato ossigeno nella 15ª giornata grazie al successo per 3-0 su Grottazzolina, ma nel turno infrasettimanale ha dovuto arrendersi a Perugia, restando invischiata nella parte bassa della classifica.

A Piacenza, la Gas Sales Bluenergy Piacenza ospiterà Yuasa Battery Grottazzolina. Piacenza è quinta con 32 punti e arriva da una settimana molto positiva: nella 15ª giornata ha superato Monza per 3-0, mentre nel turno infrasettimanale ha espugnato l’Allianz Cloud battendo Milano con un altro successo netto. Grottazzolina, ultima con 4 punti, ha invece vissuto due sconfitte pesanti contro Cuneo e Civitanova, e sarà chiamata a una prova di grande sacrificio contro una delle squadre più in forma del campionato.

Sfida equilibrata alla Kioene Arena tra Sonepar Padova e Cisterna Volley, due formazioni separate da un solo punto e in cerca di punti salvezza. Padova arriva da due ko consecutivi contro Civitanova e Verona, mentre Cisterna ha ritrovato fiducia nella 15ª giornata battendo Milano per 3-1, pur avendo poi perso nel turno infrasettimanale. Per entrambe si tratta di una gara importante per mantenere margine sulla zona più calda della classifica.

Chiude il programma la sfida dell’OpiquadArena tra Vero Volley Monza e Valsa Group Modena. Monza, ottava con 12 punti, arriva da due sconfitte consecutive contro Piacenza e Cisterna, mentre Modena, quarta con 34 punti, ha alternato l’onorevole ko di Perugia nella 15ª giornata al prestigioso successo interno contro Trento nel turno infrasettimanale, rilanciando le proprie ambizioni di alta classifica.