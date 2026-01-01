Su che canale vedere in tv Sinner-Alcaraz, esibizione Seul 2026: orario, programma, streaming

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si affronteranno in un incontro di esibizione in programma sabato 10 gennaio (ore 08.00 italiane, le 16.00 locali) sul cemento di Seoul. Sarà la capitale della Corea del Sud a ospitare il primo scontro diretto stagionale tra i due padroni del panorama tennistico internazionale: si tratterà soltanto di un evento promozionale, ma avrà un peso specifico importante visto che per entrambi si tratterà del primo appuntamento agonistico del 2026.

Il numero 2 del ranking ATP e il numero 1 del mondo si incroceranno a quasi due mesi di distanza dall’atto conclusivo delle ATP Finals, dove fu il fuoriclasse altoatesino a prevalere in maniera nitida. Si ripartirà dalla sfida di Torino, preceduta dal Six Kings Slam (altro evento di esibizione vinto dall’azzurro) e da tre finali Slam (il nostro portacolori prevalse a Wimbledon, lo spagnolo ebbe ragione al Roland Garros e agli US Open).

Si preannuncia grande spettacolo in terra asiatica, dove i due talenti scalderanno il motore in vista degli Australian Open, primo Slam della stagione che scatterà domenica 18 gennaio: i due rivali potrebbero incrociarsi proprio nella finale prevista domenica 1° febbraio sul cemento di Melbourne. Si tratta di un’esibizione e dunque l’incentivo economico dovrebbe essere molto interessante, ma al momento non sono ancora state comunicate le cifre dettagliate degli assegni garantiti ai due contendenti.

La sfida si giocherà nel pomeriggio di Seoul, dunque sarà la prima mattina in Italia (i due tennisti entreranno in campo alle ore 08.00). Al momento non si conoscono dettagli riguardo all’eventuale diretta televisiva e/o streaming dell’incontro di esibizione tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz a Seoul, dunque non è ancora possibile sapere se sarà possibile seguire l’incontro e se, nel caso, sarà gratuito o sarà necessario essere in possesso di un abbonamento.

CALENDARIO SINNER-ALCARAZ, ESIBIZIONE SEOUL

Sabato 10 gennaio

Ore 08.00 Jannik Sinner vs Carlos Alcaraz, a Seoul

PROGRAMMA SINNER-ALCARAZ: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: palinsesto da annunciare.

Diretta streaming: palinsesto da annunciare.