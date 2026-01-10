Startlist slalom Adelboden 2026: orario, tv, streaming, pettorali degli italiani

Domenica 11 gennaio andrà in scena lo slalom maschile di Adelboden, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino: dopo l’imperdibile gigante del secondo (la Classica per eccellenza della specialità), si chiude il fine settimana sulle nevi svizzere con un’appassionante gara tra i pali stretti. Appuntamento alle ore 10.30 con la prima manche, mentre la seconda scatterà alle ore 13.30: da valutare le condizioni meteo, dopo l’intensa nevicata ammirata tra le porte larghe.

Si preannuncia una lotta serratissima tra le grandi stelle della disciplina, a cominciare dai norvegesi Timon Haugan, Henrik Kristoffersen e Atle Lie McGrath, che sfideranno i francesi Clement Noel e Paco Rassat, reduci dal primo e terzo posto a Madonna di Campiglio e desiderosi di confermarsi con vista sulle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

Gli svizzeri Loic Meillard e Tanguy Nef, il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen, l’austriaco Fabio Gstrein e il tedesco Linus Stasser proveranno stupire, senza sottovalutare l’austriaco Manuel Feller, il francese Steven Amiez e soprattutto il finlandese Eduard Hallberg, reduce dalla seconda piazza in Trentino e desiderosa di confermarsi ai piani alti in questa specialità.

L’Italia si affiderà in particolar modo ad Alex Vinatzer, reduce dal grave errore nella seconda manche del gigante dopo essere stato settimo a metà gara. L’altoatesino scatterà con il pettorale numero 19 e proverà a risalire la china, seguito da Tommaso Sala, Tobias Kastlunger, Matteo Canins, Tommaso Saccardi, Corrado Barbera.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming, la startlist dello slalom maschile di Adelboden, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. La prima manche sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2, mentre la seconda potrà essere seguita su RaiSportHD; prevista la diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery+, DAZN; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SLALOM MASCHILE AD ADELBODEN

Domenica 11 gennaio

Ore 10.30 Slalom maschile ad Adelboden, prima manche – Diretta tv su Rai 2

Ore 13.30 Slalom maschile ad Adelboden, seconda manche – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA SLALOM ADELBODEN: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 per la prima manche e RaiSportHD per la seconda manche, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport 1, Discovery+, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

STARTLIST SLALOM MASCHILE AD ADELBODEN

1 512203 NEF Tanguy 1996 SUI Atomic

2 422507 HAUGAN Timon 1996 NOR Van deer

3 422732 McGRATH Atle Lie 2000 NOR Head

4 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol

5 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR Van deer

6 422729 PINHEIRO BRAATHEN Lucas 2000 BRA Atomic

7 6190403 NOEL Clement 1997 FRA Dynastar

8 6190543 RASSAT Paco 1998 FRA Head

9 60253 MARCHANT Armand 1997 BEL Head

10 6190558 AMIEZ Steven 1998 FRA Rossignol

11 180919 HALLBERG Eduard 2003 FIN Fischer

12 54063 FELLER Manuel 1992 AUT Atomic

13 54444 GSTREIN Fabio 1997 AUT Atomic

14 202451 STRASSER Linus 1992 GER Head

15 380377 KOLEGA Samuel 1999 CRO Rossignol

16 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic

17 220689 RYDING Dave 1986 GBR Head

18 92720 POPOV Albert 1997 BUL Head

19 6293171 VINATZER Alex 1999 ITA Atomic

20 193967 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA Salomon

21 511996 YULE Daniel 1993 SUI Atomic

22 54170 MATT Michael 1993 AUT Blizzard

23 54252 RASCHNER Dominik 1994 AUT Fischer

24 6291574 SALA Tommaso 1995 ITA Dynastar

25 221236 TAYLOR Laurie 1996 GBR Head

26 502015 JAKOBSEN Kristoffer 1994 SWE Fischer

27 54093 STROLZ Johannes 1992 AUT Head

28 6532592 RITCHIE Benjamin 2000 USA Head

29 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO Atomic

30 422899 SANDVIK Oscar Andreas 2004 NOR Head

31 380361 RODES Istok 1996 CRO Voelkl

32 221223 MAJOR Billy 1996 GBR Head

33 511902 ZENHAEUSERN Ramon 1992 SUI Rossignol

34 422803 SOLBERG Eirik Hystad 2002 NOR Fischer

35 202520 HOLZMANN Sebastian 1993 GER Voelkl

36 54348 PERTL Adrian 1996 AUT Atomic

37 511899 ROCHAT Marc 1992 SUI Nordica

38 6293252 KASTLUNGER Tobias 1999 ITA Head

39 60261 MAES Sam 1998 BEL Voelkl

40 511983 AERNI Luca 1993 SUI Fischer

41 422873 GRAHL-MADSEN Hans 2003 NOR Head

42 54630 STURM Joshua 2001 AUT Atomic

43 512353 ITEN Matthias 1999 SUI Head

44 6190909 DESGRIPPES Hugo 2000 FRA Dynastar

45 6191203 AULNETTE Auguste 2002 FRA Salomon

46 6532163 SEYMOUR Jett 1998 USA Atomic

47 54447 RUELAND Simon 1997 AUT Fischer

48 422893 BRAEKKEN Theodor 2004 NOR Atomic

49 6531936 WINTERS Luke 1997 USA Fischer

50 502617 AX SWARTZ Fabian 2004 SWE Van deer

51 320266 JUNG Donghyun 1988 KOR Head

52 6292914 CANINS Matteo 1998 ITA Nordica

53 180889 POHJOLAINEN Jesper 2001 FIN Head

54 491879 SALARICH BAUCELLS Joaquim 1994 ESP Rossignol

55 6191340 AZZOLIN Antoine 2003 FRA Dynastar

56 502433 HANSSON William 2001 SWE Rossignol

57 491853 del CAMPO HERNANDEZ Juan 1994 ESP Atomic

58 202615 TREMMEL Anton 1994 GER Fischer

59 6293764 SACCARDI Tommaso 2001 ITA Nordica

60 6301077 AIHARA Shiro 2001 JPN Atomic

61 502502 HOFSTEDT Adam 2002 SWE Head

62 221605 CARRICK-SMITH Luca 2005 GBR Dynastar

63 103729 READ Erik 1991 CAN Atomic

64 54233 LEITGEB Richard 1994 HUN Salomon

65 390044 LAINE Tormis 2000 EST Voelkl

66 6294327 BARBERA Corrado 2002 ITA Fischer

67 512138 SIMONET Sandro 1995 SUI Nordica

68 380401 LJUTIC Tvrtko 2002 CRO Atomic

69 40656 McADAM Hugh 2000 AUS Head