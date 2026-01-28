Coppa del Mondo
Startlist seconda prova discesa Crans Montana 2026: orario, tv, programma, streaming, pettorali delle italiane
Giovedì 29 gennaio (ore 11.00) andrà in scena la seconda prova cronometrata della discesa libera femminile di Crans Montana, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Le atlete avranno a disposizione un ultimo test per trovare il giusto feeling con la neve svizzera e individuare le migliori linee in vista della gara in programma venerdì, quando si consumerà l’ultima discesa prima delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.
L’Italia si affiderà a Sofia Goggia (desiderosa di invertire la rotta dopo qualche uscita non al meglio), a Federica Brignone (tornata in velocità dopo l’infortunio), a Laura Pirovano (in grande forma), a Nicol e Nadia Delago, senza dimenticarsi di Elena Curtoni, Roberta Melesi e Asja Zenere. Riflettori puntati sulla statunitense Lindsey Vonn, sulla tedesca Emma Aicher, sulla ceca Ester Ledecka, sulle austriache Cornelia Huetter e Mirjam Puchner.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della seconda prova cronometrata della discesa libera femminile di Crans Montana, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport 2, Discovery Plus, DAZN; garantita la diretta live testuale su OA Sport.
CALENDARIO SECONDA PROVA DISCESA CRANS MONTANA
Giovedì 29 gennaio
Ore 11.00 Seconda prova cronometrata della discesa libera femminile a Crans Montana – Diretta streaming su Eurosport 2
PROGRAMMA PROVA DISCESA CRANS MONTANA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: Eurosport 2, Discovery Plus, DAZN, per gli abbonati.
Diretta testuale: OA Sport.
STARTLIST SECONDA PROVA DISCESA CRANS MONTANA
1 426324 MONSEN Marte 2000 NOR Rossignol
2 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar
3 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Kaestle
4 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI Kaestle
5 539536 WILES Jacqueline 1992 USA Rossignol
6 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Kaestle
7 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT Head
8 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head
9 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic
10 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic
11 507168 AICHER Emma 2003 GER Head
12 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA Head
13 537544 VONN Lindsey 1984 USA Head
14 206668 WEIDLE-WINKELMANN Kira 1996 GER Rossignol
15 6535455 JOHNSON Breezy 1996 USA Atomic
16 56328 ORTLIEB Nina 1996 AUT Head
17 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head
18 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic
19 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol
20 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT Head
21 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic
22 516705 DURRER Delia 2002 SUI Head
23 516766 BLANC Malorie 2004 SUI Atomic
24 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head
25 56258 AGER Christina 1995 AUT Atomic
26 516219 MING-NUFER Priska 1992 SUI Kaestle
27 6535791 WRIGHT Isabella 1997 USA Atomic
28 516611 SCHMITT Janine 2000 SUI Kaestle
29 6537228 MOLLIN Allison 2004 USA Head
30 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA Head
31 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Salomon
32 56174 HAASER Ricarda 1993 AUT Salomon
33 56491 SCHOEPF Emily 2000 AUT Atomic
34 6536213 CASHMAN Keely 1999 USA Head
35 485941 PLESHKOVA Julia 1997 AIN Head
36 56417 FEST Nadine 1998 AUT Head
37 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA Atomic
38 299383 MELESI Roberta 1996 ITA Dynastar
39 516394 SUTER Jasmina 1995 SUI Stoeckli
40 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic
41 56519 WECHNER Lena 2000 AUT Head
42 6535807 CUTLER Haley 1997 USA Atomic
43 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH Atomic
44 6535765 MANGAN Tricia 1997 USA Head
45 25210 MORENO Cande 2000 AND Head
46 197651 DIREZ Clara 1995 FRA Dynastar
47 299363 ZENERE Asja 1996 ITA Salomon
48 45331 SMALL Greta 1995 AUS Kaestle
49 6537025 BOCOCK Mary 2003 USA Rossignol
50 56217 BRUNNER Stephanie 1994 AUT Head
51 465098 CAILL Ania Monica 1995 ROU