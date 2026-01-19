Startlist gigante Kronplatz 2026: orario, tv, streaming, pettorali delle azzurre

Non sarà certamente una giornata uguale alle altre. La Coppa del Mondo di sci alpino femminile torna in pista per vivere il tradizionale appuntamento con lo slalom gigante di Kronplatz. La prima manche prenderà il via alle ore 10:30, mentre la seconda scatterà alle 13:30.

Il settimo appuntamento stagionale tra i pali larghi segna l’atteso ritorno in gara di Federica Brignone dopo il grave infortunio subito nello scorso mese di aprile. La fuoriclasse valdostana ha ufficializzato la sua decisione e spiegato i motivi della scelta in una conferenza stampa tenutasi ieri. Per quanto concerne il duello per la classifica di specialità l’austriaca Julia Scheib può sfruttare l’occasione per dilatare ulteriormente il proprio margine sulle dirette rivali. Attenzione anche alla svizzera Camille Rast e alla neozelandese Alice Robinson.

L’Italia, oltre alla rientrante valdostana, schiererà Lara Della Mea, in costante crescita da inizio stagione, Sofia Goggia, vogliosa di dimenticare un rendimento in discesa non all’altezza dei suoi standard, Asja Zenere, Anna Trocker, Alice Pazzaglia, Giorgia Collomb, Ilaria Ghisalberti e Ambra Pomarè.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming, la startlist del gigante femminile di Kronplatz, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Rai 2 trasmetterà in diretta le due manche; prevista la diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery+, DAZN; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO GIGANTE FEMMINILE KRONPLATZ

Martedì 20 gennaio

Ore 10.30 Slalom gigante femminile a Kronplatz, prima manche – Diretta tv su Rai 2

Ore 13.30 Slalom gigante femminile a Kronplatz, seconda manche – Diretta tv su Rai 2

PROGRAMMA GIGANTE KRONPLATZ: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport 2, Discovery+, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

STARTLIST SLALOM GIGANTE FEMMINILE KRONPLATZ

1 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Salomon

2 56416 SCHEIB Julia 1998 AUT Rossignol

3 426193 STJERNESUND Thea Louise 1996 NOR Rossignol

4 506399 HECTOR Sara 1992 SWE Head

5 539909 MOLTZAN Paula 1994 USA Rossignol

6 516562 RAST Camille 1999 SUI Head

7 385116 LJUTIC Zrinka 2004 CRO Atomic

8 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic

9 805009 COLTURI Lara 2006 ALB Blizzard

10 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN Rossignol

11 206355 DUERR Lena 1991 GER Head

12 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic

13 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol

14 6535773 O BRIEN Nina 1997 USA Rossignol

15 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL Atomic

16 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head

17 108461 RICHARDSON Britt 2003 CAN Dynastar

18 6295075 DELLA MEA Lara 1999 ITA Fischer

19 426100 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR Atomic

20 6536392 HURT A.J. 2000 USA Head

21 197616 ALPHAND Estelle 1995 SWE Head

22 56217 BRUNNER Stephanie 1994 AUT Head

23 299363 ZENERE Asja 1996 ITA Salomon

24 197651 DIREZ Clara 1995 FRA Dynastar

25 6536171 HENSIEN Katie 1999 USA Rossignol

26 565401 BUCIK JOGAN Ana 1993 SLO Salomon

27 56174 HAASER Ricarda 1993 AUT Salomon

28 426486 SYLVESTER-DAVIK Madeleine 2005 NOR Atomic

29 56517 ASTNER Nina 2000 AUT Atomic

30 6537468 BOCOCK Elisabeth 2005 USA Rossignol

31 516407 KASPER Vanessa 1996 SUI Head

32 507011 LOEVBLOM Hilma 2000 SWE Head

33 516813 PILLER Sue 2005 SUI Atomic

34 56392 GRITSCH Franziska 1997 AUT Blizzard

35 206793 DORIGO Fabiana 1998 GER Atomic

36 6297347 TROCKER Anna 2008 ITA Salomon

37 108420 FORGET Arianne 2003 CAN Atomic

38 6295835 PAZZAGLIA Alice 2002 ITA Rossignol

39 6296778 COLLOMB Giorgia 2006 ITA Rossignol

40 6537025 BOCOCK Mary 2003 USA Rossignol

41 507109 ARONSSON ELFMAN Hanna 2002 SWE Rossignol

42 35222 BARUZZI FARRIOL Francesca 1998 ARG Rossignol

43 185475 PYKALAINEN Erika 2001 FIN Atomic

44 516753 GROB Stefanie 2004 SUI Rossignol

45 405138 JELINKOVA Adriana 1995 CZE Salomon

46 108077 GRAY Cassidy 2001 CAN Atomic

47 6295352 GHISALBERTI Ilaria 2000 ITA Head

48 516895 ALLENBACH Dania 2007 SUI Salomon

49 6296380 POMARE Ambra 2004 ITA Rossignol

50 516268 WILD Simone 1993 SUI Fischer

51 198016 ESCANE Doriane 1999 FRA Head

52 516848 ZEHNDER Shaienne 2006 SUI Rossignol

53 56548 WALDAUF Sophia 2001 AUT Rossignol

54 56723 RIEDERER Elena 2005 AUT Blizzard

55 705499 JANCOVA Rebeka 2003 SVK Kaestle

56 207083 ERTL Romy 2007 GER Head

57 108336 LAMONTAGNE Justine 2002 CAN Rossignol

58 56709 RAICH Leonie 2005 AUT Atomic

59 485802 TKACHENKO Ekaterina 1995 AIN Atomic