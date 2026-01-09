Coppa del Mondo
Startlist discesa Zauchensee 2026: orario, tv, programma, streaming, pettorali delle italiane
Meteo permettendo, sabato 10 gennaio è in programma la discesa libera di Zauchensee in occasione dell’undicesima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino femminile. La gara si disputerà eventualmente con partenza abbassata dopo l’annullamento del secondo training, infatti l’unica prova cronometrata dei giorni scorsi è stata effettuata dallo start di riserva.
Riflettori puntati sulle amiche-rivali Lindsey Vonn e Sofia Goggia, ma possono puntare al bersaglio grosso in una competizione del genere (circa 25 secondi più breve rispetto al tracciato originario) anche le varie Emma Aicher, Mirjam Puchner, Cornelia Huetter, Ester Ledecka, Breezy Johnson, Kajsa Vickhoff Lie e Kira Weidle-Winkelmann. Obiettivo primo podio in carriera per l’azzurra Laura Pirovano.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming, la startlist della discesa femminile di Zauchensee, gara valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. La competizione verrà trasmessa in diretta tv su Rai 2; in diretta streaming su Rai Play, discovery+, Eurosport 1, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.
CALENDARIO DISCESA ZAUCHENSEE
Sabato 10 gennaio
Ore 11.30 Discesa femminile a Zauchensee (Austria) – Diretta tv su Rai 2
PROGRAMMA DISCESA ZAUCHENSEE: COME VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai 2.
Diretta streaming: Rai Play, discovery+, Eurosport 1, DAZN.
Diretta Live testuale: OA Sport.
STARTLIST DISCESA ZAUCHENSEE
1 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head
2 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI Kaestle
3 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar
4 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head
5 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT Head
6 537544 VONN Lindsey 1984 USA Head
7 206668 WEIDLE-WINKELMANN Kira 1996 GER Rossignol
8 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic
9 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Kaestle
10 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA Head
11 507168 AICHER Emma 2003 GER Head
12 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT Head
13 6535455 JOHNSON Breezy 1996 USA Atomic
14 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Kaestle
15 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic
16 539536 WILES Jacqueline 1992 USA Rossignol
17 56551 EGGER Magdalena 2001 AUT Head
18 56328 ORTLIEB Nina 1996 AUT Head
19 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic
20 426324 MONSEN Marte 2000 NOR Rossignol
21 516219 MING-NUFER Priska 1992 SUI Kaestle
22 6536213 CASHMAN Keely 1999 USA Head
23 56258 AGER Christina 1995 AUT Atomic
24 516611 SCHMITT Janine 2000 SUI Kaestle
25 299383 MELESI Roberta 1996 ITA Dynastar
26 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA Head
27 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head
28 6537228 MOLLIN Allison 2004 USA Head
29 516766 BLANC Malorie 2004 SUI Atomic
30 516705 DURRER Delia 2002 SUI Head
31 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic
32 516394 SUTER Jasmina 1995 SUI Stoeckli
33 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Salomon
34 56491 SCHOEPF Emily 2000 AUT Atomic
35 56678 ZEGG Leonie 2004 AUT Head
36 516753 GROB Stefanie 2004 SUI Rossignol
37 485941 PLESHKOVA Julia 1997 AIN Head
38 56417 FEST Nadine 1998 AUT Head
39 56610 SPIELBERGER Carmen 2002 AUT Atomic
40 426323 WEMBSTAD Inni Holm 2000 NOR Head
41 6296280 THALER Sara 2004 ITA Rossignol
42 56519 WECHNER Lena 2000 AUT Head
43 6535807 CUTLER Haley 1997 USA Atomic
44 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic
45 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH Atomic
46 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA Atomic
47 198411 MEYER Garance 2004 FRA Dynastar
48 6295745 BERNARDI Vicky 2002 ITA Nordica
49 206793 DORIGO Fabiana 1998 GER Atomic
50 6535765 MANGAN Tricia 1997 USA Head
51 25222 CAMINAL SANTURE Jordina 2003 AND Head
52 6295356 ALLEMAND Sara 2000 ITA Rossignol
53 25210 MORENO Cande 2000 AND Head
54 197651 DIREZ Clara 1995 FRA Dynastar
55 45331 SMALL Greta 1995 AUS Kaestle
56 6537025 BOCOCK Mary 2003 USA Rossignol
57 465098 CAILL Ania Monica 1995 ROU