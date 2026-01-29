Coppa del Mondo
Startlist discesa Crans Montana 2026: orario, tv, programma, streaming, pettorali delle italiane
Domani, venerdì 30 gennaio, a Crans Montana (Svizzera) si aprirà la tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: in programma la discesa libera femminile, che scatterà alle ore 10.00. Saranno al cancelletto di partenza 48 atlete in rappresentanza di 14 Paesi.
In casa Italia saranno ben otto le azzurre al via della gara odierna sulle 48 totali al cancelletto di partenza: Sofia Goggia partirà col 9, Laura Pirovano col 10, Federica Brignone col 16, Nicol Delago col 20, Nadia Delago col 22, Elena Curtoni col 23, Roberta Melesi col 37 ed Asja Zenere col 45.
Per la discesa femminile di Crans Montana (Svizzera) della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino la diretta tv sarà assicurata da Rai 2 HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.
CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025-2026
Venerdì 30 gennaio
Ore 10.00 Discesa libera femminile – Diretta tv su Rai 2 HD
PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025-2026: COME VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai 2 HD.
Diretta streaming: Rai Play, Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN.
Diretta Live testuale: OA Sport.
STARTLIST COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025-2026
1 ORTLIEB Nina AUT
2 MIRADOLI Romane FRA
3 MONSEN Marte NOR
4 WILES Jacqueline USA
5 SUTER Corinne SUI
6 VONN Lindsey USA
7 JOHNSON Breezy USA
8 WEIDLE-WINKELMANN Kira GER
9 GOGGIA Sofia ITA
10 PIROVANO Laura ITA
11 LIE Kajsa Vickhoff NOR
12 HUETTER Cornelia AUT
13 AICHER Emma GER
14 PUCHNER Mirjam AUT
15 LEDECKA Ester CZE
16 BRIGNONE Federica ITA
17 FLURY Jasmine SUI
18 RAEDLER Ariane AUT
19 STUHEC Ilka SLO
20 DELAGO Nicol ITA
21 MOLLIN Allison USA
22 DELAGO Nadia ITA
23 CURTONI Elena ITA
24 AGER Christina AUT
25 MING-NUFER Priska SUI
26 GAUCHE Laura FRA
27 BLANC Malorie SUI
28 DURRER Delia SUI
29 SCHMITT Janine SUI
30 WRIGHT Isabella USA
31 HAASER Ricarda AUT
32 SCHOEPF Emily AUT
33 CASHMAN Keely USA
34 PLESHKOVA Julia AIN
35 FEST Nadine AUT
36 CERUTTI Camille FRA
37 MELESI Roberta ITA
38 SUTER Jasmina SUI
39 HAEHLEN Joana SUI
40 WECHNER Lena AUT
41 CUTLER Haley USA
42 MUZAFERIJA Elvedina BIH
43 MANGAN Tricia USA
44 MORENO Cande AND
45 ZENERE Asja ITA
46 SMALL Greta AUS
47 BOCOCK Mary USA
48 CAILL Ania Monica ROU