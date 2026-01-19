Sport in tv
Sport in tv oggi (lunedì 19 gennaio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming
Quest’oggi, lunedì 19 gennaio, la nuova settimana si apre con una giornata di sport non particolarmente ricca di eventi ma comunque importante per i colori azzurri. A Melbourne proseguono gli Australian Open di tennis con altri incontri di primo turno che vedono coinvolti tre giocatori italiani, in attesa del debutto delle stelle Jannik Sinner e Lorenzo Musetti.
Matteo Arnaldi va a caccia dell’impresa con il russo Andrey Rublev, ma sperano di sovvertire il pronostico della vigilia anche Mattia Bellucci contro il norvegese Casper Ruud ed il qualificato Francesco Maestrelli con il francese Terence Atmane. Nel frattempo a Belgrado il Settebello torna in acqua contro la Grecia per provare a centrare la quarta vittoria di fila e ipotecare la qualificazione alle semifinali dei Campionati Europei.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi principali in programma oggi lunedì 19 gennaio, il relativo palinsesto tv e streaming.
CALENDARIO SPORT IN TV OGGI
Lunedì 19 gennaio
1.00 Tennis, Australian Open: primo turno (2° match sul Kia Arena Matteo Arnaldi-Andrey Rublev; 4° match sul Court 14 Francesco Maestrelli-Terence Atmane; 2° match dalle 9.00 sulla MCA Mattia Bellucci-Casper Ruud) – Diretta streaming su discovery+, Eurosport 1, Eurosport 2, DAZN e HBO Max
15.30 Pallanuoto, Europei: Georgia-Romania – Diretta streaming su Eurovision Sport
18.00 Pallanuoto, Europei: Italia-Grecia – Diretta tv su Rai Sport, live streaming su Rai Play
18.30 Calcio, Serie A: Cremonese-Verona – Diretta streaming su DAZN
19.00 Basket, NBA: Atlanta Hawks-Milwaukee Bucks – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket; live streaming su Sky Go e NOW
20.30 Pallanuoto, Europei: Croazia-Turchia – Diretta streaming su Eurovision Sport
20.30 Basket, NBA: Cleveland Cavaliers-Oklahoma City Thunder – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket; live streaming su Sky Go e NOW
20.45 Calcio, Serie A: Lazio-Como – Diretta streaming su DAZN
21.00 Calcio, Liga: Elche-Siviglia – Diretta streaming su DAZN
21.00 Calcio, Premier League: Brighton-Bournemouth – Diretta tv su Sky Sport Arena e Sky Sport 4K; live streaming su Sky Go e NOW
23.00 Basket, NBA: New York Knicks-Dallas Mavericks – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket; live streaming su Sky Go e NOW