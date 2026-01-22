Sport in tv oggi (giovedì 22 gennaio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, giovedì 22 gennaio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Australian Open al centro della scena con il secondo turno del singolare maschile e femminile, nonché il primo round del doppio a tenere banco. Tanta Italia nelle prime ore del mattino italiano. Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego, Luciano Darderi, Francesco Maestrelli e Jannik Sinner saranno protagonisti, oltre a Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel tabellone riservato alle coppie.

Oltre a questo impegno, fari puntati anche sulla Coppa del Mondo di biathlon con la Short Individual maschile che darà il via alla danze della tappa di Nove Mesto (Cechia) e Tommaso Giacomel a caccia di punti per rafforzare la propria leadership in classifica generale. In serata, l’Eurolega di basket prenderà il proprio spazio. L’Olimpia Milano sfiderà lo Zalgiris Kaunas, andando in cerca del successo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, giovedì 22 gennaio, il relativo palinsesto tv e streaming.

SPORT IN TV OGGI

Giovedì 22 gennaio

01:00 Tennis, Australian Open 2026: secondo turno singolare maschile – Diretta streaming su Discovery+, Eurosport 1 HD (1.30-14.30), Eurosport 2 HD (1.30-10.30 e 12.00-13.30), DAZN (1.30-14.30), HBO Max, Tim Vision e Prime Video Channels.

(Darderi vs Baez 1° match e inizio alle 01:00 italiane; Musetti vs Sonego 1° match e inizio alle 01:30 italiane; Maestrelli vs Djokovic 2° match e non prima delle 03:30 italiane; Sinner vs Duckworth 3° match e inizio non prima delle 09:00 italiane)

01:00 Tennis, Australian Open 2026: secondo turno singolare femminile – Diretta streaming su Discovery+, Eurosport 1 HD (1.30-14.30), Eurosport 2 HD (1.30-10.30 e 12.00-13.30), DAZN (1.30-14.30), HBO Max, Tim Vision e Prime Video Channels.

01:00 Tennis, Australian Open 2026: primo turno doppio maschile – Diretta streaming su Discovery+, Eurosport 1 HD (1.30-14.30), Eurosport 2 HD (1.30-10.30 e 12.00-13.30), DAZN (1.30-14.30), HBO Max, Tim Vision e Prime Video Channels.

(Bolelli/Vavassori vs Ho/Jebens 1° match e inizio programma alle 01:00 italiane)

01:00 Tennis, Australian Open 2026: primo turno doppio femminile – Diretta streaming su Discovery+, Eurosport 1 HD (1.30-14.30), Eurosport 2 HD (1.30-10.30 e 12.00-13.30), DAZN (1.30-14.30), HBO Max, Tim Vision e Prime Video Channels.

01:50 Ciclismo, Tour Down Under 2026: seconda tappa – Diretta streaming su Discovery+.

03:30 Basket, NBA 2026: Milwaukee Bucks vs Oklahoma City Thunder – Diretta tv su Sky Sport Basket (205); in streaming su SkyGo e su NOW.

10:00 Sci alpino, Coppa Europa a Turnau (Germania): prima manche gigante maschile – Nessuna copertura tv/streaming.

11:00 Slittino, Coppa del Mondo a Oberhof (Germania): Nations Cup – Nessuna copertura tv/streaming.

11:30 Skicross, Coppa del Mondo a Veysonnaz (Svizzera): qualificazione donne gara-2 – Nessuna copertura tv/streaming.

12:05 Skicross, Coppa del Mondo a Veysonnaz (Svizzera): qualificazioni uomini gara-2 – Nessuna copertura tv/streaming.

13:00 Sci alpino, Coppa Europa a Turnau (Germania): seconda manche gigante maschile – Nessuna copertura tv/streaming.

15:30 Pallamano, Europei 2026: Germania vs Portogallo – Nessuna copertura tv/streaming.

16:00 Calcio a 5, Europei 2026: Armenia vs Ucraina – Diretta streaming su Uefa Tv.

17:00 Salto con gli sci, Mondiali di volo a Oberstdorf (Germania): qualificazioni HS235 uomini – Diretta streaming su Eurosport1 HD, Discovery+ e su DAZN.

18:00 Pallamano, Europei 2026: Spagna vs Norvegia – Nessuna copertura tv/streaming.

18:00 Calcio femminile, Coppa Italia 2026: Napoli Women vs Juventus – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202); in streaming su SkyGo e su NOW.

18:15 Biathlon, Coppa del Mondo a Nove Mesto (Cechia): 15 km Short Individual maschile – Diretta streaming su Eurosport1 HD, Discovery+, DAZN e su Eurovision Sport.

18:30 Basket, Eurolega 2026: Anadolu Efes vs Olympiakos – Diretta streaming su EuroLeague Tv.

18:45 Calcio, Europa League 2026: Bologna vs Celtic – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 252, Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW.

18:45 Calcio, Europa League 2026: Fenerbahce vs Aston Villa – Diretta tv su Sky Sport Max (206), Sky Sport 253; in streaming su SkyGo e su NOW.

18:45 Calcio, Europa League 2026: Young Boys vs Olympique Lione – Diretta tv su Sky Sport Mix (211), Sky Sport 254; in streaming su SkyGo e su NOW.

18:45 Calcio, Europa League 2026: Paok vs Betis Siviglia – Diretta tv su Sky Sport 255; in streaming su SkyGo e su NOW.

18:45 Calcio, Europa League 2026: Viktoria Plzen vs Porto – Diretta tv su Sky Sport 256; in streaming su SkyGo e su NOW.

18:45 Calcio, Europa League 2026: Diretta Gol – Diretta tv su Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.

19:00 Calcio a 5, Europei 2026: Lituania vs Cechia – Diretta streaming su Uefa Tv.

20:05 Basket, Eurolega 2026: Maccabi Tel Aviv vs Panathinaikos – Diretta streaming su EuroLeague Tv.

20:30 Pallamano, Europei 2026: Francia vs Danimarca – Diretta streaming su Pallamano Tv.

20:30 Basket, Eurolega 2026: Bayern vs Valencia – Diretta streaming su EuroLeague Tv.

20:30 Basket, Eurolega 2026: Olimpia Milano vs Zalgiris Kaunas – Diretta tv su Sky Sport Basket (205); in streaming su SkyGo, NOW e su EuroLeague Tv.

20:45 Basket, Eurolega 2026: Real Madrid vs Monaco – Diretta tv su Sky Sport Max (206); in streaming su SkyGo, NOW e su EuroLeague Tv.

21:00 Basket, Eurolega 2026: Paris vs Dubai – Diretta streaming su EuroLeague Tv.

21:00 Calcio, Europa League 2026: Roma vs Stoccarda – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 252, Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW.

21:00 Calcio, Europa League 2026: Braga vs Nottingham Forest – Diretta tv su Sky Sport Max (206), Sky Sport 253; in streaming su SkyGo e su NOW.

21:00 Calcio, Europa League 2026: Celta Vigo vs Lille – Diretta tv su Sky Sport Mix (211), Sky Sport 254, TV8; in streaming su SkyGo, NOW e su tv8.it.

21:00 Calcio, Europa League 2026: Nizza vs Go Head Eagles – Diretta tv su Sky Sport 255; in streaming su SkyGo e su NOW.

21:00 Calcio, Europa League 2026: Diretta Gol – Diretta tv su Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.

