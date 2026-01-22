Speed skating, ultimo appuntamento di Coppa del Mondo a Inzell prima di Milano Cortina: l’Italia si testa

Dal 23 al 25 gennaio andrà in scena l’ultimo appuntamento della Coppa del Mondo di speed skating a Inzell, in Germania. Sull’anello di ghiaccio della Max Aicher Arena, pattinatrici e pattinatori si metteranno alla prova in vista dell’evento clou della stagione: le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

L’Italia arriva a questo appuntamento dopo gli Europei su singole distanze disputati a Tomaszów Mazowiecki, in Polonia. Per il Bel Paese è stato stabilito il record di medaglie conquistate (cinque), anche se l’unico oro è arrivato nella prova dell’inseguimento maschile. Davide Ghiotto, sotto questo profilo, non ha particolarmente brillato: pur avendo centrato il bronzo nei 5000 metri, è stato preceduto anche da un Riccardo Lorello in forte crescita, capace di conquistare l’argento.

Nella Mass Start, Francesca Lollobrigida (argento) e Andrea Giovannini (bronzo) sono tornati sul podio, ma è apparso evidente come la loro condizione non fosse ancora ottimale. Del resto, tutta la programmazione è orientata verso i Giochi. Per questo motivo, su una pista particolarmente familiare alla squadra azzurra — Inzell è infatti sede della preparazione pre-season — la formazione guidata dal direttore tecnico Maurizio Marchetto farà un importante punto della situazione.

La tappa tedesca, con i 3000 metri femminili, i 5000 metri maschili e le due gare con partenza di massa, offrirà indicazioni significative, senza dimenticare i 500 metri femminili, specialità nella quale Serena Pergher potrebbe dare continuità al suo trend di crescita.