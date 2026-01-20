Speed skating, i convocati dell’Italia per le Olimpiadi 2026: dieci azzurri a Milano Cortina 2026

Dieci azzurri sono stati convocati per le gare di speed skating che animeranno le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la cui Cerimonia d’Apertura è in programma il prossimo 6 febbraio. Sette uomini e tre donne saranno protagoniste sul ghiaccio del Milano Ice Park, dove l’Italia si giocherà delle carte importanti da medaglia con alcuni delle sue stelle più accreditate.

Riflettori puntati su Davide Ghiotto (Campione del Mondo dei 10.000 metri), Andrea Giovannini (Campione del Mondo della mass start) e Francesca Lollobrigida (Campionessa del Mondo dei 5000 metri), ma attenzione anche all’emergente Riccardo Lorello (argento sui 5000 agli ultimi Europei, proprio davanti a Ghiotto) e all’inseguimento a squadre maschile.

A completare la rosa tricolore ci saranno Michele Malfatti, Daniele Di Stefano, Francesco Betti, Jeffrey Rosanelli, Serena Pergher e Maybritt Vigl. Di seguito il quadro dettagliato dei convocati dell’Italia per le gare di speed skating alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

CONVOCATI ITALIA SPEED SKATING OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026

UOMINI: Davide Ghiotto, Andrea Giovannini, Michele Malfatti, Daniele Di Stefano, Francesco Betti, Riccardo Lorello, Jeffrey Rosanelli.

DONNE: Francesca Lollobrigida, Serena Pergher, Maybritt Vigl.