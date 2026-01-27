Sinner-Shelton, Australian Open 2026: orario, tv, programma, streaming

Jannik Sinner giocherà non prima delle 09:00 italiane contro Ben Shelton il suo quarto di finale agli Australian Open 2026 mercoledì 28 gennaio. La decisione degli organizzatori è stata questa e quindi sessione serale australiana per il n.2 del mondo, dopo le polemiche che c’erano state rispetto alla scelta fatta nel confronto di terzo turno contro Eliot Spizzirri, con tutti gli annessi e connesi.

Al di là di questo discorso, Jannik è determinato a proseguire nel proprio cammino, affrontando un avversario che sembra più solido rispetto alle versioni precedenti. Per questo, anche se lo storico è nettamente favorevole all’azzurro (8 vittorie su 9 partite per il pusterese), non si vuol abbassare la guardia e bisognerà tirar fuori la super prestazione.

La partita Sinner-Shelton, così come tutti gli incontri degli Australian Open 2026, non sarà visibile in chiaro in tv. La copertura streaming è affidata a Eurosport 1 HD o Eurosport 2 HD, disponibili in esclusiva streaming sulle piattaforme Discovery+ e HBO Max, che offrono la visione di tutti i campi del torneo.

Il match sarà visibile anche per gli abbonati a DAZN, TIM Vision e Prime Video Channels, che includono i canali Eurosport nel loro pacchetto. Come sempre, OA Sport seguirà l’incontro con la DIRETTA LIVE testuale, per non perdere neanche un punto del n.2 del mondo che disputerà il quarto di finale contro l’americano agli Australian Open 2026.

SINNER-SHELTON AUSTRALIAN OPEN 2026

Mercoledì 28 gennaio (orari italiani)

ROD LAVER ARENA

SESSIONE DIURNA – Dalle 1:30

Singolare Femminile • Quarti di finale

E. Rybakina (5) vs I. Swiatek (2)

SESSIONE DIURNA – Non prima delle 3:00

Singolare Femminile • Quarti di finale

J. Pegula (6) vs A. Anisimova (4)

SESSIONE DIURNA – Non prima delle 4:30

Singolare Maschile • Quarti di finale

L. Musetti (5) vs N. Djokovic (4)

SESSIONE SERALE – Dalle 9:00

Singolare Maschile • Quarti di finale

B. Shelton (8) vs J. Sinner (2)

A seguire

Doppio Femminile • Quarti di finale

E. Shibahara/V. Zvonareva vs K. Birrell (WC)/T. Gibson (WC)

PROGRAMMA SINNER-SHELTON AUSTRALIAN OPEN 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Eurosport1 HD o Eurosport2 HD; Discovery+, HBO Max, DAZN, Tim Vision e Prime Video Channels

Diretta testuale: OA Sport