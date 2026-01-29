Sinner ha avuto un piccolo problema fisico con Shelton? “L’angolo mi ha detto di chiamare il fisio”

Jannik Sinner ha imposto la propria superiorità contro l’americano Ben Shelton nei quarti di finale degli Australian Open 2026. Alla Rod Laver Arena di Melbourne, il n.2 del mondo si è imposto con il punteggio di 6-3 6-4 6-4. Una prestazione di grande solidità per il tennista pusterese, che tuttavia ha sollevato qualche interrogativo in merito alle sue condizioni fisiche.

Come noto, nel terzo turno Sinner era stato colto dai crampi durante la sfida contro l’altro statunitense Eliot Spizzirri. Le alte temperature di quella giornata avevano messo a dura prova Jannik, bravo — e anche fortunato — a sfruttare la normativa che ha imposto la chiusura del tetto retrattile per la tutela della salute degli atleti.

In questo contesto, nel corso del terzo parziale del match contro Shelton, si è colta dall’angolo dell’altoatesino la parola “fisio”, dettaglio che ha fatto pensare alla possibile necessità di un intervento del fisioterapista per una condizione fisica non ottimale. L’argomento è stato affrontato ai microfoni di Sky Sport, dove Sinner ha chiarito il motivo per cui la richiesta di assistenza non si sia poi concretizzata.

“Forse, a volte, il team mi vede in modo diverso di come realmente mi sento io ed è una cosa normale. Da parte loro ci può essere un po’ di preoccupazione. Le scorse 48 ore sono state molto ‘interessanti’ però credo che ho fatto vedere un buon livello in questi tre set. Ovviamente contento di aver vinto perché comunque Ben (Shelton, ndr.) ha servito molto bene, ma anche dal fondo campo ha giocato un’ottima partita, quindi sono soddisfatto e ora vediamo cosa succede in semifinale“, ha dichiarato.

Senza voler parafrasare i concetti espressi dal n.2 del ranking ATP, la menzione delle “48 ore molto interessanti” lascia intendere che qualche scoria possa essere rimasta. La tensione manifestata dallo staff sembra dunque legata a una situazione non del tutto semplice. Come dichiarato da Dario Puppo ai microfoni di OA Sport, durante la trasmissione TennisMania, ormai si procede con il misurino: ogni dettaglio viene valutato e centellinato con la massima attenzione.