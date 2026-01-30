Sinner-Djokovic oggi, Australian Open 2026: orario semifinale, tv, programma, streaming

Non prima delle 09:30 italiane di venerdì 30 gennaio, va in scena Sinner-Djokovic oggi, match valido per la semifinale degli Australian Open 2026. Jannik Sinner e Novak Djokovic si affrontano sul cemento di Melbourne in una delle sfide più attese del torneo, con in palio l’accesso alla finale del primo Slam della stagione.

La semifinale Sinner-Djokovic agli Australian Open 2026 riporta alla memoria il precedente del 2024, quando proprio a Melbourne l’azzurro superò il campione serbo in un match che segnò una svolta decisiva nella sua carriera. Da quella vittoria nacque il percorso che portò Sinner al trionfo in finale contro Daniil Medvedev, con la conquista del suo primo Slam.

L’azzurro arriva alla semifinale degli Australian Open 2026 in condizioni in apparenza buona e con i favori del pronostico, grazie a un livello di gioco costante e a precedenti recenti favorevoli. Di fronte, però, c’è Djokovic, leggenda del tennis mondiale, capace di trovare risorse anche nelle situazioni più complesse e arrivato tra i migliori quattro del torneo nonostante le difficoltà incontrate lungo il cammino.

La semifinale Sinner-Djokovic oggi godrà di un’ampia copertura televisiva. Il match sarà trasmesso in chiaro su Nove, vista la presenza di un italiano nel penultimo atto di uno Slam. Disponibile anche lo streaming gratuito su nove.tv. La diretta sarà inoltre garantita su Eurosport 1 HD, con la visione completa del programma di giornata degli Australian Open 2026, attraverso le piattaforme Discovery+ e HBO Max. Il match sarà visibile anche per gli abbonati a DAZN, TIM Vision e Prime Video Channels, servizi che includono i canali Eurosport nel proprio pacchetto.

Come sempre, OA Sport seguirà l’evento con la DIRETTA LIVE testuale di Sinner-Djokovic, per non perdere neanche un punto del numero 2 del mondo impegnato nella semifinale degli Australian Open 2026 contro Novak Djokovic.

SINNER-DJOKOVIC AUSTRALIAN OPEN 2026

Venerdì 30 gennaio

Rod Laver Arena – Inizio dalle 02:00 italiane

1. O. Gadecki (WC) / J. Peers (WC) vs K. Mladenovic / M. Guinard

Non prima delle 04:30 italiane

2. C. Alcaraz (1) vs A. Zverev (3)

Non prima delle 09:30 italiane

N. Djokovic (4) vs J. Sinner (2) – Diretta tv su Nove

PROGRAMMA SINNER-DJOKOVIC AUSTRALIAN OPEN 2026: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: in chiaro su Nove.

Diretta streaming: in streaming gratuito su nove.tv, in abbonamento su Eurosport 1 HD, Discovery+, HBO Max, Tim Vision e Prime Video Channels.

Diretta Live testuale: OA Sport.