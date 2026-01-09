Sinner-Alcaraz si vedrà in tv in chiaro? Orario esibizione Seul, programma, streaming

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si affronteranno in un’esibizione in programma sabato 10 gennaio (a partire dalle ore 08.00 italiane) sul cemento di Seoul. Nella capitale della Corea del Sud si apre la stagione per i due dominatori del panorama tennistico, pronti a dare vita al primo capitolo della loro rivalità in questa nuova annata agonistica e a lanciare la volata verso gli Australian Open, il primo Slam della stagione che scatterà domenica 18 gennaio sul cemento di Melbourne.

Il numero 2 del mondo e il numero 1 del ranking ATP faranno il proprio esordio nel 2026 dopo un mese e mezzo di intensa preparazione e di allenamenti per farsi trovare pronti ai primi grandi appuntamenti. Si riparte dall’atto conclusivo delle ATP Finals vinto da Jannik Sinner, che lo scorso anno prevalse anche a Wimbledon e al Six Kings Slam (evento di esibizione milionario a Riad), perdendo invece i match che misero il palio il Roland Garros e gli US Open (giusto per citare gli atti conclusivi degli Slam).

L’esibizione tra Sinner e Alcaraz potrà essere seguita gratis e in chiaro da tutti gli appassionati in diretta tv su Super Tennis, che in questa occasione trasmetterà al pari di Sky Sport Uno (canale 201), dove gli abbonati potranno gustarsi l’evento. Garantita anche la diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go, NOW. Da non dimenticare la differita tv gratis su TV8 alle ore 22.00, per chi si fosse perso la partita in mattinata. Garantita la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Seoul sono otto ore avanti).

CALENDARIO SINNER-ALCARAZ, ESIBIZIONE SEOUL

Sabato 10 gennaio

Ore 08.00 Jannik Sinner vs Carlos Alcaraz, esibizione a Seoul – Diretta tv su Super Tennis, Sky Sport Uno

DOVE VEDERE SINNER-ALCARAZ IN CHIARO

La partita sarà trasmessa in diretta tv, gratis e in chiaro, su Super Tennis (canale 64 del digitale terrestre).

PROGRAMMA SINNER-ALCARAZ: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Super Tennis, gratis e in chiaro; Sky Sport Uno (canale 201), per gli abbonati.

Diretta streaming: supertennis.tv, gratis; SuperTenniX, Sky Go, NOW, per gli abbonati.

Differita tv: TV8 dalle ore 22.00, gratis.

Differita streaming: tv8.it dalle ore 22.00, gratis.

Diretta Live testuale: OA Sport.