Serena Williams torna a giocare? Aryna Sabalenka: “Mi divertirebbe vederla”

La bielorussa Aryna Sabalenka, numero 1 del seeding e del mondo, si è qualificata per la finale degli Australian Open 2026 di tennis: in conferenza stampa le è stato chiesto un parere circa il possibile rientro agonistico di Serena Williams, ipotesi rilanciata dopo l’inserimento della statunitense nella lista degli atleti che devono essere reperibili per controlli antidoping, ma in seguito smentita in prima persona dalla stessa tennista nordamericana.

La bielorussa ha così commentato l’eventualità, che al momento non trova conferme: “Ho sentito che sta godendosi la sua vita, e ciò che la rende felice, rende felice anche me. Se vuole tornare, è una sua decisione. Sarà divertente rivederla di nuovo in campo“.

Sabalenka sarebbe felice di rivedere Serena Williams in campo: “Ha molta personalità ed è molto divertente. Sarebbe fantastico. Non ho parlato con nessuno di ciò, ma sento che tutte pensiamo la stessa cosa. È la sua vita, che faccia ciò che la rende felice“.