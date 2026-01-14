LIVE Scandicci-Le Cannet, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: serve una vittoria

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro fra Savino Del Bene Scandicci e Volero Le Cannet, valido come quarto turno della fase a gironi della Champions League volley femminile 2025-2026.

Le due squadre si trovano nel girone A, dove Scandicci, al giro di boa, è classificata al secondo posto con 6 punti. Le ragazze di Marco Gaspari hanno vinto contro le rumene di Blaj (ultime a 0 punti) per 3-0 e contro Le Cannet per 1-3, uscendo sconfitte dal match con Istanbul, capolista a punteggio pieno, per 1-3. Le francesi si trovano, invece, terze a 3 punti, ottenuti nella vittoria su Blaj. Girone spaccato questo, con le toscane e le turche, affrontatesi in semifinale l’anno scorso, messe subito contro dal calendario, e con le due outsider (Le Cannet e Blaj) a caccia di risultati importanti sulle big.

L’ultima sfida disputata da Scandicci è stata una netta vittoria per 0-3 sull’ UYBA in campionato. Le toscane si trovano al secondo posto nella massima serie italiana con 49 punti, dietro di sole 2 lunghezze a Conegliano. Proprio contro quest’ultima è arrivata, un mese fa esatto, una delle vittorie più importanti della storia di Scandicci, che battendo le connazionali per 3-1 si è aggiudicata il Mondiale per Club FIVB. Brutta sconfitta, invece, per Le Cannet nell’ultima uscita nel campionato francese. Le ragazze dell’italiano Marco Fenoglio hanno subito uno schiacciante 3-0 dal Vandoeuvre, trovandosi momentaneamente al quinto posto nella Ligue A.

Favorita odierna è sicuramente Scandicci, che ha dimostrato per tutta la stagione un livello difficilmente raggiungibile per le avversarie. Le italiane hanno visto interromersi questo gennaio, proprio contro le turche di Istanbul, l’incredibile striscia di quindici vittorie consecutive. Il roster è di qualità, con Ekaterina Antropova trascinatrice indiscussa del gruppo, ma con altre atlete di livello come Franklin, Skinner e Castillo. Dall’altra parte Le Cannet cercherà il colpaccio in Toscana, le francesi sono obbligate a vincere per tenere aperta la corsa al secondo posto, che garantisce i playoff. Fenoglio potrà contare su Alina Popova e Aida Dautova per trovare una vittoria che sembra improbabile.

Una vittoria di Scandicci oggi significherebbe il secondo posto assicurato e la possibilità, almeno, di giocarsi ai playoff i quarti di finale. L’appuntamento però sarebbe al 4/02 quando la sfida fuori casa contro le turche, che chiuderà i gironi, deciderà la capolista, a meno di passi falsi di una delle due.

OA Sport vi offre quindi la DIRETTA LIVE testuale del match fra Scandicci e Le Cannet, quarta giornata della Champions League volley 2025-2026. La sfida inizierà alle ore 18.00. Buon divertimento!