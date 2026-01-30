Salto con gli sci, la Slovenia beffa il Giappone a Willingen in una pazza gara a squadre miste

Le forti raffiche di vento hanno condizionato pesantemente lo svolgimento della prova a squadre miste che ha aperto il programma del weekend sul trampolino grande HS147 di Willingen, sede dell’ultima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di salto con gli sci prima della pausa riservata agli imminenti Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026.

Ne è venuta fuori una gara lotteria, interrotta dopo una sola serie (la seconda è stata cancellata in seguito alle tempistiche troppo dilatate delle prime quattro rotazioni), che ha visto il successo in extremis della Slovenia trascinata dai fratelli Prevc. A fare la differenza in positivo sono stati i salti di Domen e di Nika Vodan, oltre alla solidità di Nika Prevc e alla discreta prestazione di Timi Zajc.

Gli sloveni si sono imposti con un margine di soli 6 decimi di punto sulla Germania padrona di casa, che schierava oggi Agnes Reisch, Karl Geiger, Selina Freitag (eccezionale) e Philipp Raimund (demolito da Domen Prevc nell’ultima rotazione). Podio completato in terza piazza dal Giappone a 17.6 punti dalla testa con Sara Takanashi (la peggiore del team oggi), Ren Nikaido, Nozomi Maruyama e Ryoyu Kobayashi.

Buon sesto posto finale per l’Italia, peraltro non troppo distante (circa 15 punti) dalla quinta piazza della Norvegia, con al via l’attuale formazione tipo in ottica olimpica composta da Annika Sieff, Giovanni Bresadola, Martina Zanitzer e Alex Insam.