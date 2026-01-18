Salto con gli sci: Domen Prevc resiste a Kobayashi a Sapporo, anche Tschofenig sul podio

Non arriva il colpo casalingo a Sapporo. Ryoyu Kobayashi le prova tutte, disputa una gran bella gara davanti al pubblico suo connazionale, è il migliore nella seconda serie, ma è ancora Domen Prevc a vincere. Classifica generale del Tour de Ski a parte, è il suo nono successo stagionale, ottenuto con la necessità di passare progressivamente da stanga 17 a 15 e poi a 14, la sua e quella degli ultimi della seconda serie. 277.7 il punteggio totale, con 3.5 punti di vantaggio sul Concorde giapponese.

A completare il podio c’è Daniel Tschofenig, che lo toglie con 265.8 a uno dei grandi veterani non solo d’Austria, ma dell’intero circuito: Manuel Fettner, che viene rimontato nella seconda serie e deve accontentarsi di 262.9 come punteggio. Quinto a quota 250.9 Jan Hoerl, che conferma la posizione della prima serie.

Unico giapponese a inserirsi nell’onda austriaca che perdura fino all’ottavo posto è Ren Nikaido, sesto a 248.8 davanti a Maximilian Ortner con 246.8 e Stephan Embacher con 242.6. A completare la top ten il tedesco Philipp Raimund con 239.1 e il norvegese Halvor Egner Granerud con 238.3.

Fuori nella prima serie i due italiani, anche se non di molto: Alex Insam chiude 32° con 95.8 dopo aver saltato 123 metri (più di altri che sono andati avanti), mentre per Giovanni Bresadola 35° posto con 119.5 metri e 94.4 punti.