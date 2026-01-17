Salto con gli sci: Domen Prevc di larga misura anche a Sapporo, giapponesi e austriaci senza scampo

Davanti a tutti un uomo sloveno. Dietro tre veri e propri blocchi: Giapopne, Austria, Norvegia. Ma nessuno di loro esprime il vincitore, perché questo ruolo appartiene a uno, Domen Prevc. Lo sloveno, per una volta non vincitore della prima serie, da stanga 21 s’inventa un secondo salto clamoroso, ben oltre l’HS, a 141 metri per 155.7 punti. Di fatto, concorrenza demolita a quota 285.7.

Alle sue spalle tre giapponesi nei primi cinque. Rispettivamente, guadagnano il podio Naoki Nakamura e Ren Nikaido, capaci di rimontare dalla quarta e ottava posizione. L’uno chiude a 263.6, l’altro a 257.6. Giù dal podio, invece, ci scende Jan Hoerl, che aveva vinto con 136 metri e 131.3 punti la prima serie. Per l’austriaco quarto posto davanti al più noto dei giapponesi, Ryoyu Kobayashi: 256.4 contro 256 il punteggio totale.

Per certi versi impressionante la situazione dal sesto al nono posto: solo austriaci. Per la precisione, ci sono Stephan Embacher a 254.5, Manuel Fettner a 254.3, Daniel Tschofenig a 245.9 e Stefan Kraft a 241.9. La situazione la completa Marius Lindvik, che è decimo a 240.9 e introduce pure una serie di tre norvegesi nelle successive quattro posizioni (Sundal 11°, Forfang 13° e Granerud 14°, interrotti quasi ironicamente da un ennesimo austriaco, Schuster, 12°).

L’Italia non porta uomini alla seconda serie. Giovanni Bresadola salta 119.5 metri ed è a 91.7, 38°, mentre per Alex Insam c’è il 43° posto a 86.5 con un salto da 119 metri.