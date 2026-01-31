Sabalenka-Rybakina oggi, Finale femminile Australian Open 2026: orario, tv, programma, streaming

Aryna Sabalenka ed Elena Rybakina, ancora loro. Tre anni dopo, le ore 9:30 del secondo sabato degli Australian Open replicano la finale femminile che fu del primo degli anni di dominio della bielorussa su Melbourne. Resta però da vedere un altro fatto: se, oggi, in programma ci sarà lo stesso menu di allora (il successo dell’attuale numero 1, sebbene in tre set e in rimonta) o un colpo di mano della kazaka che ha letteralmente ribaltato il proprio stesso cammino agonistico tra fine 2025 e inizio 2026.

Tra le due la storia dei precedenti, dal 2019 in avanti, è comunque fondamentalmente infinita: siamo già a 14, e in questo quindicesimo si entra con un 8-6 a favore di Sabalenka. Nessuna delle due ha ancora perso un set: non accadeva negli Slam da Wimbledon 2008 (sorelle Williams) e, a Melbourne, dal 2004 (Henin-Clijsters). La coppia Sabalenka-Rybakina è la quarta a incontrarsi in più finali degli Australian Open: i precedenti sono Capriati-Hingis 2001 e 2002, Serena-Venus 2003 e 2017, Serena-Sharapova 2007 e 2015. In pratica, un onore concesso a poche e che comunque hanno segnato un passo importante nella storia del tennis.

La finale femminile degli Australian Open 2026 tra Aryna Sabalenka ed Elena Rybakina si giocherà oggi alle ore 9:30. Non sarà possibile seguirla in diretta tv intesa come tale, stante le recenti novità legate alla fruizione dei pacchetti di Warner Bros Discovery. Sarà invece disponibile la diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN e HBO Max.

A CHE ORA LA FINALE FEMMINILE AUSTRALIAN OPEN 2026 OGGI

Sabato 31 gennaio

Rod Laver Arena, Melbourne (Australia)

Ore 2:00 Danilina (KAZ)/Krunic (SRB) [7]-Mertens (BEL)/Zhang (CHN) [4] – Finale doppio femminile

NP Ore 4:30 Kubler (AUS)/Polmans (AUS) [WC]-Harrison (USA) [6]/Skupski (GBR) [6] – Finale doppio maschile

Ore 9:30 Sabalenka [1]-Rybakina (KAZ) [5] – Finale singolare femminile

PROGRAMMA FINALE FEMMINILE AUSTRALIAN OPEN 2026: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Eurosport 1, Discovery+, DAZN e HBO Max