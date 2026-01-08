Rugby, Challenge Cup: Benetton, a Monigo per rialzare la testa contro i Dragons

Dopo settimane intense di United Rugby Championship, la stagione europea torna a bussare alla porta della Benetton Treviso. La Challenge Cup riaccende i riflettori su Monigo nel momento forse più delicato dell’annata biancoverde: alle due vittorie nei derby contro le Zebre ha fatto seguito una brusca caduta interna con Edimburgo, che ha lasciato scorie evidenti. Proprio per questo il cambio di scenario può diventare un alleato prezioso. In Europa, infatti, la Benetton ha fin qui mostrato il suo volto migliore, comandando la Pool B con due successi e nove punti, e la sfida di sabato rappresenta un passaggio chiave per dare continuità a quel percorso.

La partita contro i Newport Dragons non è solo un incrocio di calendario, ma un banco di prova mentale. Davanti al proprio pubblico, Treviso ha l’occasione di archiviare la delusione dell’URC e di rimettere al centro certezze e ambizioni. La sensazione è che la Challenge Cup possa offrire quello spazio di riscatto immediato che il campionato, con la sua lunga maratona, spesso non concede. Vincere significherebbe non solo avvicinare la qualificazione, ma anche ribadire il ruolo di favorita del girone, con la prospettiva concreta di giocare la fase a eliminazione diretta tra le mura amiche.

Attenzione però a dare per scontato l’esito. I Dragons che arrivano a Treviso non sono più la comparsa delle ultime stagioni. La franchigia gallese sta vivendo un periodo di crescita evidente, certificato da una serie di risultati positivi tra campionato e coppa e da un’identità più chiara sotto la guida di Filo Tiatia. Newport ha ritrovato solidità difensiva e ha iniziato a valorizzare un mix interessante di esperienza e gioventù, rendendo Rodney Parade un campo sempre meno ospitale. Lontano da casa restano vulnerabili, ma il recente successo europeo contro il Lione e le prestazioni convincenti di alcuni giovani emergenti raccontano di una squadra in fiducia e senza complessi.

Per la Benetton, dunque, la sfida è doppia: tecnica e caratteriale. I biancoverdi partono con i favori del pronostico, ma dovranno evitare cali di concentrazione e approcci timidi, proprio quelli che sono costati caro contro Edimburgo. Una vittoria a Monigo significherebbe mettere una seria ipoteca sulla qualificazione e presentarsi all’ultimo turno con il controllo del proprio destino. L’Europa, ancora una volta, può diventare il terreno ideale per dare sostanza alle ambizioni trevigiane.