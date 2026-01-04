Ren Nikaido beffa Domen Prevc a Innsbruck e vince la sua prima gara in Coppa del Mondo

Epilogo thrilling a Innsbruck nella terza gara della 74ma Tournée dei Quattro Trampolini, valevole anche come nona tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di salto con gli sci. La lotta per il successo si è rivelata a dir poco entusiasmante, con i primi tre classificati racchiusi in soli sette decimi di punto al termine delle due serie di gara sul Large Hill tirolese.

Bilancio agrodolce per Domen Prevc, che ha ipotecato ormai in maniera quasi definitiva la conquista dell’Aquila d’Oro (oltre 40 punti di vantaggio sui primi inseguitori ad una tappa dalla conclusione della Vierschanzentournee) vedendo però svanire il progetto Grande Slam. Il 26enne sloveno, leader incontrastato della Tournée e della classifica generale del circuito maggiore, ha mancato infatti la terza vittoria consecutiva per mezzo punto in favore di Ren Nikaido firmando il miglior punteggio della seconda serie ma non riuscendo a recuperare i 2.5 punti persi con il primo salto (era quarto a metà gara).

Il 24enne giapponese ha confermato anche sul Bergiselschanze i grandi progressi di questa stagione, festeggiando il primo successo individuale della carriera in Coppa del Mondo dopo i tre podi raccolti tra novembre e dicembre. Terzo posto di platino per il giovane padrone di casa Stephan Embacher, che ha sognato addirittura di centrare il bersaglio grosso saltando per ultimo nella serie finale (aveva ottenuto lo stesso punteggio di Nikaido nel primo salto) e attestandosi a sette decimi dalla vetta. Si tratta del terzo piazzamento stagionale in top3 per il teenager austriaco, che festeggerà il ventesimo compleanno il prossimo 12 gennaio.

Eliminati nella prima serie i due azzurri in gara, con Alex Insam 44° e Giovanni Bresadola 49°. Nella graduatoria generale della Tournée dei Quattro Trampolini, Domen Prevc guida dopo tre tappe con un margine di 41.4 punti su Jan Hoerl (oggi quarto) e 41.7 punti sull’altro austriaco Embacher, 54.1 punti su Nikaido, 55.4 punti sul tedesco Felix Hoffmann e 72.3 sul nipponico Ryoyu Kobayashi (solo decimo a Innsbruck).