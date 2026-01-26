Coppa del Mondo
Quando partono Vinatzer e gli azzurri nel gigante di Schladming 2026: orari, n. di pettorale, tv
Saranno sei gli azzurri impegnati nello slalom gigante di Schladming, valevole per la quattordicesima tappa della Coppa del Mondo maschile 2025-2026 di sci alpino. Sulla “Planai” andrà in scena martedì 27 gennaio la settima gara stagionale del Circo Bianco tra le porte larghe, che rappresenta un ultimo confronto diretto tra i migliori gigantisti del circuito prima delle Olimpiadi.
La competizione in notturna ospitata dalla località stiriana ha come favorito della vigilia il fenomeno svizzero Marco Odermatt, che potrebbe venire insidiato dai padroni di casa austriaci Stefan Brennsteiner e Marco Schwarz. L’Italia sogna il podio con Alex Vinatzer (già 2° lo scorso 7 dicembre a Beaver Creek) e punta ad un buon piazzamento con i vari Luca De Aliprandini, Filippo Della Vite e Giovanni Borsotti, mentre Tobias Kastlunger e Simon Talacci dovranno superarsi con pettorali molto alti per qualificarsi alla seconda manche.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming, quando partono gli azzurri e la startlist del gigante di Schladming. La gara verrà trasmessa in diretta tv su Rai Sport; in diretta streaming su Rai Play, discovery+, Eurosport 2, DAZN, HBO Max; in diretta live testuale su OA Sport.
CALENDARIO GIGANTE SCHLADMING
Martedì 27 gennaio
Ore 17.45 Prima manche gigante maschile a Schladming (Austria) – Diretta tv su Rai Sport
Ore 20.45 Seconda manche gigante maschile a Schladming (Austria) – Diretta tv su Rai Sport
PROGRAMMA GIGANTE SCHLADMING: COME VEDERLO IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai Sport.
Diretta streaming: Rai Play, discovery+, Eurosport 2, DAZN, HBO Max.
Diretta Live testuale: OA Sport.
QUANDO PARTONO VINATZER E GLI ALTRI AZZURRI?
Salvo interruzioni dovute a causa di varia natura, gli atleti partiranno nella prima manche a intervalli di 1’45” dall’1 al 15, di 1’30” dal 16 al 30, di 50″ dal 31 in poi. Previste inoltre delle pause televisive di 2’15” dopo il 15, 22 e 30.
Alex Vinatzer: pettorale 9, ore 17:59.00.
Luca De Aliprandini: pettorale 21, ore 18:20.15.
Filippo Della Vite: pettorale 32, ore 18:39.35.
Giovanni Borsotti: pettorale 33, ore 18:40.25.
Tobias Kastlunger: pettorale 54, ore 18:57.55.
Simon Talacci: pettorale 60, ore 19:02.55.
STARTLIST GIGANTE SCHLADMING
1 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR Van deer
2 54027 BRENNSTEINER Stefan 1991 AUT Fischer
3 422729 PINHEIRO BRAATHEN Lucas 2000 BRA Atomic
4 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol
5 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic
6 422732 McGRATH Atle Lie 2000 NOR Head
7 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli
8 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO Atomic
9 6293171 VINATZER Alex 1999 ITA Atomic
10 511638 TUMLER Thomas 1989 SUI Stoeckli
11 422507 HAUGAN Timon 1996 NOR Van deer
12 511983 AERNI Luca 1993 SUI Fischer
13 6190628 ANGUENOT Leo 1998 FRA Rossignol
14 6532084 RADAMUS River 1998 USA Rossignol
15 561244 KRANJEC Zan 1992 SLO Rossignol
16 54445 HAASER Raphael 1997 AUT Atomic
17 194935 FAVROT Thibaut 1994 FRA Dynastar
18 54359 FEURSTEIN Patrick 1996 AUT Rossignol
19 202829 GRATZ Fabian 1997 GER Fischer
20 60261 MAES Sam 1998 BEL Voelkl
21 990116 de ALIPRANDINI Luca 1990 ITA Salomon
22 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA Head
23 20398 VERDU Joan 1995 AND Van deer
24 202883 GRAMMEL Anton 1998 GER Head
25 6191334 ELEZI CANNAFERINA Alban 2003 FRA Rossignol
26 511852 CAVIEZEL Gino 1992 SUI Atomic
27 6191539 VITALE Flavio 2005 FRA Head
28 54628 FEURSTEIN Lukas 2001 AUT Head
29 202909 STOCKINGER Jonas 1999 GER Voelkl
30 422803 SOLBERG Eirik Hystad 2002 NOR Fischer
31 6533248 SARCHETT Ryder 2003 USA Dynastar
32 6293775 DELLA VITE Filippo 2001 ITA Rossignol
33 990048 BORSOTTI Giovanni 1990 ITA Rossignol
34 502617 AX SWARTZ Fabian 2004 SWE Van deer
35 54630 STURM Joshua 2001 AUT Atomic
36 390044 LAINE Tormis 2000 EST Voelkl
37 6190793 PARAND Loevan 1999 FRA Head
38 54368 BORGNAES Christian 1996 DEN Salomon
39 6300451 KATO Seigo 1998 JPN Atomic
40 422873 GRAHL-MADSEN Hans 2003 NOR Head
41 492542 AUBERT SERRACANTA Aleix 2005 ESP Van deer
42 422899 SANDVIK Oscar Andreas 2004 NOR Head
43 492192 ORTEGA FORNESA Albert 1998 ESP Rossignol
44 502433 HANSSON William 2001 SWE Rossignol
45 180919 HALLBERG Eduard 2003 FIN Fischer
46 6190876 ORECCHIONI Diego 2000 FRA Rossignol
47 700879 ZAMPA Andreas 1993 SVK Salomon
48 6532354 GILE Bridger 1999 USA Head
49 54063 FELLER Manuel 1992 AUT Atomic
50 30488 GRAVIER Tiziano 2002 ARG Head
51 103729 READ Erik 1991 CAN Atomic
52 780023 DRUKAROV Andrej 1999 LTU Voelkl
53 6532790 NELSON Isaiah 2001 USA Rossignol
54 6293252 KASTLUNGER Tobias 1999 ITA Head
55 512424 JANUTIN Fadri 2000 SUI Fischer
56 512495 ZURBRUEGG Sandro 2002 SUI Stoeckli
57 6190875 FAVRE Guerlain 2000 FRA Salomon
58 6300673 WAKATSUKI Hayata 1999 JPN Salomon
59 6533230 PUCKETT Cooper 2003 USA Head
60 6293857 TALACCI Simon 2001 ITA Rossignol
61 700830 ZAMPA Adam 1990 SVK Salomon
62 6531928 KENNEY Patrick 1997 USA Voelkl
63 561489 OSERBAN Miha 2006 SLO Fischer
64 6532584 UNDERHILL Bradshaw 2000 USA